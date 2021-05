Elite: Odyssey wird auf Steam zerrissen - was sind die Gründe?

Spielern von Elite: Dangerous wuchsen am 19. Mai endlich Beine, als die neue Erweiterung Odyssey erschien. Seit sechs Jahren gehörte die Möglichkeit, aus dem Raumschiff auszusteigen, herumzulaufen und Ego-Shooter-Missionen zu absolvieren zu den meistgewünschten Features.

Nun gibt es aber jede Menge Ärger auf Steam: Die Spieler-Reviews von Odyssey liegen im roten Bereich - nur 34 Prozent der rund 2.300 Rezensenten geben einen Daumen nach oben. Damit liegt die Bewertung von Fans im Durchschnitt bei »größtenteils negativ«.

Wie lauten die Gründe?

Nach der Alpha-Testphase von Odyssey startete der DLC kurz darauf bereits als Vollversion auf Steam. Allerdings hatte sich zur viel kritisierten Alpha wenig verändert.

Spieler fühlen sich mitunter nicht ernst genommen. Aus Protest haben viele Fans daher auf Steam den Nutzervermerk »Early Access« für Elite: Dangerous vergeben. Neben den ganzen Negativ-Reviews, versteht sich.

Neuer Look sollte eigentlich gefallen: Odyssey nimmt neben der neuen Ego-Perspektive, neuen Social Hubs und vielen First-Person-Missionen auch große Änderungen an der Grafik vor. Eine neue Planetentechnik berechnet zum Beispiel die atmosphärische Zusammensetzung und passt die Beleuchtung entsprechend an. Insgesamt wurde die Grafik ein gutes Stück modernisiert und aufgebessert.

Das sorgt bei vielen Spieler für Performance-Probleme: Besonders in Ego-Shooter-Missionen auf planetaren Basen oder in den Social Hubs kämpfen sogar starke PCs teilweise mit Frameraten von unter 60 FPS. Spieler Clixifer beschreibt seine Erfahrung so:

"Die Performance ist leider in den Boden gesunken ... Optimierung nicht vorhanden ... da wird anscheinend alles gerendert, auch wenn es außer Sichtweite ist. Definitiv keine Kaufempfehlung mit mittlerem / schlechtem PC!"

Auch das UI zieht Kritik auf sich: Entwickler Frontier Developments verpasste der Benutzeroberfläche von Elite: Dangerous eine Rundumkur: Galaxiekarten, Terminals, Stationsbildschirm und mehr steuern sich zum Leidwesen eingeübter Veteranen nun vollkommen anders. Auch das stößt auf Steam immer wieder auf Kritik, wie etwa bei Nutzer Nirvash, den wir hier auszugsweise zitieren:

"[...] UI Interaktion teilweise mit Maus und teilweise nur mit Tastatur ( warum das denn bitte?). Ausrüstung kaufen und über das Terminal durch Charakter-Konfiguration ein neues Loadout erstellen, speichern und anwenden ( Warum so kompliziert, wenn man das Ganze auch über das Inventar regeln kann?). Die UI-Übersicht im Weltraum, wenn man mit Freunden zusammen spielen möchte, finde ich sehr unübersichtlich. [...]"

Im Video seht ihr, was die neue Odyssey-Erweiterung für Elite: Dangerous alles neu macht:

Manche verteidigen Odyssey

Der vielstimmigen Kritik halten andere Nutzer entgegen, dass man lieber nicht am Patch-Tag spielen sollte. Auch gibt es zahlreiche Spieler, die das neue UI dem alten vorziehen. Viele Rezensenten glauben außerdem daran, dass Frontier die Probleme bald in den Griff bekommt und Elite: Odyssey dann mehr Spaß macht.

Tatsächlich hat Frontier auch bereits zwei Hotfixes ausgerollt, die in unserem Fall tatsächlich zu einer leichten Verbesserung der Framerate geführt haben. Allerdings bestehen die oben genannten Kritikpunkte weiterhin. Es bleibt also abzuwarten, ob Odyssey nach dem Fehlstart die Fans in der Mehrheit besänftigen kann.