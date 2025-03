Elon Musk schießt gegen Assassin's Creed, aber Ubisoft lässt das nicht auf sich sitzen

Bei der Auseinandersetzung mit Elon Musk lacht Assassin's Creed zuletzt.

Verschiebung, Kontroversen und Diskussionen zum Trotz legte Assassin's Creed Shadows letzte Woche einen gelungenen Start hin. Laut Ubisoft ist Shadows zum Release erfolgreicher als die Vorgänger Origins und Odyssey. Auf Steam gibt es sehr positive Bewertungen und auch unser Tester Dimi findet viele lobende Worte für Shadows.

Weniger begeistert ist dagegen Elon Musk. Der Multimilliardär und Besitzer von Twitter/X bezeichnet das Spiel auf seiner Plattform auf schrecklich . Doch das lässt der offizielle Account von Assassin's Creed nicht einfach auf sich sitzen.

Gelungene Retourkutsche

Musk antwortet auf Twitter/X auf die Diskussion um den Post des amerikanischen Streamers HasanAbi, der Assassin's Creed Shadows bewirbt. Musk schreibt dazu:

Hasan ist ein Betrüger. Er hat sich verkauft, das würde besser passen. Objektiv bewirbt er ein schreckliches Spiel nur für das Geld.

Doch die Retourkutsche von Assassin's Creed kommt schnell. Wenige Stunden später antwortet der offizielle Account der Spielereihe:

Hat dir das der Typ erzählt, der auf deinem Account in Path of Exile 2 gespielt hat?

Was bedeutet das? Erst im Januar 2025 wurde bekannt, dass Musk sich seinen beeindruckend hohen Platz in den Ranglisten von Path of Exile 2 erschummelt hat, indem er verbotenerweise jemand anderen auf seinem Account spielen ließ. Das gab der Milliardär sogar selbst zu, nachdem bereits Zweifel an der Echtheit seiner Errungenschaften aufgekommen waren.

Assassin's Creed hat die Oberhand

Geht man nach der Anzahl der Likes, steht der größte Teil der Community im Streit mit Elon Musk hinter der Spielereihe. Während der Post von Elon Musk knapp 70.000 Herzen erhalten hat, gefällt die Antwort von Assassin's Creed über 400.000 Accounts. Im Internet-Jargon nennt man das auch ratio .

Viele Spielerinnen und Spieler zeigen sich belustigt über den gelungenen Seitenhieb gegen Musk. Jemand befragt sogar die zu Twitter/X gehörende KI Grok, wie krass dieser Burn gewesen sei. Grok vergibt neun von 10 Punkten.

Andere schreiben sogar, allein wegen der Antwort von Assassin's Creed würden sie Shadows nun kaufen und verlangen eine Gehaltserhöhung für den verantwortlichen Social Media Manager.

Wollt ihr wissen, wie gut Assassin's Creed Shadows wirklich ist, müsst ihr euch natürlich weder auf Ubisoft, noch auf Elon Musk verlassen. Unser Tester und Meisterassassine Dimi erklärt euch, warum zumindest für ihn Shadows einer der besten Teile der Reihe seit Ezio ist. Habt ihr selbst schon gespielt, könnt ihr eure Meinung außerdem in unserer Umfrage kundtun und in den Kommentaren darüber diskutieren.