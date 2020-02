Das Jahr 2020 ist noch keine zwei Monate alt und trotzdem mussten wir dieses Jahr schon einige Verschiebungen heiß erwarteter Spiele akzeptieren. Nun reiht sich Empire of Sin ebenfalls in die Riege der nach hinten verlegten Veröffentlichungen ein: das Mafia-Strategiespiel wird auf Herbst 2020 verschoben.

Eigentlich hätte es schon im Frühling diesen Jahres soweit sein sollen, aber laut einer Meldung auf dem offiziellen Twitter-Account von Empire of Sin brauchen die Entwickler einfach mehr Zeit, um ein »möglichst gutes Spiel« abzuliefern.

Im selben Atemzug bedankt sich Chef-Entwicklerin Brenda Romero für die bisherige Unterstützung und das große Interesse der Spieler. Die Verschiebung soll übrigens keinen Einfluss auf die Plattformen haben, für die das Spiel erscheint: geplant ist die Veröffentlichung weiterhin auf PC, Mac, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU