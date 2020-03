Ihr braucht zu Zeiten von Selbst-Isolation was Schönes zum Zocken und mögt Strategiespiele? Dann haben wir hier eine Meldung für euch: Endless Legend lässt sich aktuell eine komplette Woche lang kostenlos auf Steam zocken.

Das 4X-Strategiespiel stammt von den Entwicklern der Amplitude Studios. Die haben in einem offiziellen Steam-Posting verkündet, dass sie zwar fleißig weiter an ihrem neuen Strategie-Projekt Humankind arbeiten. Weil es dazu aber aktuell keine News gibt und sie ihren Fans trotzdem etwas Gutes tun wollen, verwandeln sie eben kurzerhand Endless Legend in ein Free2Play-Spiel.

Die Gratis-Aktion läuft noch bis zum Montag, den 30 März, um 18 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin solltet ihr also schnell zuschlagen, um noch möglichst viele Stunden in das Spiel stecken zu können. Warum sich das für euch lohnen kann, erklärt euch nun Dimi Halley in seinem ganz persönlichen Loblied auf Endless Legend:

Dimitry Halley



Durch Endless Legend habe ich mich in die Rundenstrategie verliebt. Und ja, ich weiß, dass Civilization insgesamt das bessere Spiel sein mag - aber ich liebe Fantasy-Szenarien, die sich was trauen! Und Endless Legend pfeift bei seinen spielbaren Völkern auf jedes Fantasy-Klischee, das ich kenne. Statt noblen Elfen spiele ich eine Ritternation, in der die Einwohner buchstäblich aus Geld bestehen. Oder ich schlüpfe in die Rolle der Vaulter-Nomaden, bei denen es sich um die Nachfahren schiffbrüchiger Weltraum-Entdecker (aus Dungeon of the Endless) handelt. Es gibt Leichenfresser, bizarre Kultisten und und und. Spielmechanisch bleibt Endless Legend vielen 4X-Traditionen treu - und spinnt daraus eines der besten Spiele seiner Art.

Wer Endless Legend schont hat, bekommt auch was

Falls ihr Endless Legends ohnehin schon in eurer Steam-Bibliothek habt, dann liefern die Entwickler euch trotzdem einen kostenlosen Bonus. Denn über Games2gether.com könnt ihr euch in dem Fall den Guardians-DLC gratis schnappen.

Dazu müsst ihr nur euren Steam- und euren G2G-Account miteinander verknüpfen, dann könnt ihr euch die Erweiterung unter den Rewards abholen. Und nun viel Spaß beim kostenlosen Zocken.