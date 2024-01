Die Entlassungswelle geht weiter: Jetzt trifft es ein Studio für kultige Simulatoren

Auch im Operationssaal müssen Mitarbeiter gehen - Bossa Studios verkleinert sich.

Kaum ein Entwicklungsstudio kann es aktuell vermeiden: Etliche Stellen werden gestrichen, Mitarbeiter verlieren ihre Jobs in Scharen. Das trifft nicht nur die Big Player wie Epic oder Naughty Dog, auch kleine Teams werden aktuell noch kleiner. So folgt nun Bossa Studios, die Entwickler hinter dem spaßigen Surgeon Simulator, diesem Negativ-Trend.

Ein Drittel muss gehen

Der Co-Gründer des Studios, Henrique Olifiers, bestätigte gegenüber gamesindustry die Entlassungen. Demnach sollen 19 Mitarbeiter betroffen sein, was zu 40 verbleibenden Menschen führt.

Grund hierfür ist ein perfekter Sturm an Ereignissen , so Olifiers. Die vielen AAA-Releases seit September 2023 nahmen den Fokus von AA- und Indie-Spielen weg, steigende Betriebskosten und verzögerte Finanzierungsentscheidungen in der gesamten Branche kamen auch noch hinzu.

Jetzt soll der Fokus auf ihr nächstes Projekt gelegt werden: Das Survival-Spiel Lost Skies. Die bekanntesten Titel von Bossa Studios nehmen sich aber eindeutig weniger ernst. Die beiden Surgeon Simulator oder I am Bread sind spaßige und vor allem chaotische Simulatoren, die für einige Spieler bereits einen gewissen Kult-Faktor erreicht haben.

Für die Betroffenen sollen jetzt neue Jobs in der Branche gefunden werden, Bossa Studios möchte sie dabei auch bestmöglich unterstützen - bei den vielen Stellenkürzungen aktuell wird das aber sicherlich keine leichte Aufgabe.

Wir sagen oft, dass es hart ist, Spiele zu entwickeln. Aber nichts ist härter, als Menschen gehen zu sehen, die man bewundert. Letztendlich haben wir unser Bestes getan, um diese Situation zu vermeiden und es tut uns aufrichtig leid, wo wir jetzt gelandet sind.

Auch wenn die Entlassungen genau genommen noch im letzten Jahr stattfanden, scheint sich bereits eine von Heikos Jahresprognosen zu bewahrheiten.

Habt ihr die Spiele von Bossa Studios gemocht oder sind euch der Surgeon Simulator und Co. zu abgefahren? Wünscht ihr euch weitere Simulations-Spiele des Studios oder freut ihr euch auf den frischen Survival-Wind? Und rechnet ihr wie Heiko auch mit einer anhaltenden Entlassungswelle? Schreibt es gerne in die Kommentare.