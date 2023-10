Kündigungswelle rollt weiter: Noch zwei bekannte Entwicklerstudios reduzieren Personal

Die Kündigungswelle in der Videospiele-Branche ist noch nicht gestoppt.

Wer dachte, dass die Kündigungswelle stoppen würde, nachdem sowohl Epic als auch Team 17 massenhaft Mitarbeitende entlassen haben, hat sich geirrt. Wie nun bekannt geworden ist, kann die Liste um zwei weitere, sehr bekannte Studios verlängert werden.

Welche Studios sind noch betroffen?

Telltale Games entlässt erneut Mitarbeitende: Nachdem Telltale Games 2018 aus finanziellen Gründen ganze 90 Prozent seiner Belegschaft entlassen musste, konnte sich das Studio hinter den gefeierten The-Walking-Dead-Spielen langsam wieder rehabilitieren. Viele Fans freuen sich seitdem auf das vor einigen Jahren angekündigte The Wolf Among Us 2. Doch nun kriselt es erneut.

Der ehemalige Telltale-Entwickler Jonah Huang schreibt auf X (ehemals Twitter):

Telltale hat die meisten von uns Anfang September entlassen. Status von The Wolf Among Us 2? Kann ich nicht sagen. (Geheimhaltungsvertrag)

Wir wissen nicht, wie viele Leute genau entlassen wurden. Huang schreibt zwar die meisten , jedoch kennen wir keine genauen Zahlen. Zudem wäre da die Frage: Die meisten von was? Er könnte sowohl Personen bei Telltale insgesamt meinen als auch die Mitarbeiter im speziellen, die an TWAU2 arbeiten.

Telltale hat die Entlassungen inzwischen bestätigt. In einem Statement gegenüber Game Informer versicherten sie, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Zudem sollen sich alle angekündigten Projekte weiterhin in Entwicklung befinden und demnach nicht eingestellt worden sein. Den Trailer zum Spiel könnt ihr hier sehen:

2:19 The Wolf Among Us 2 gibt euch einen ersten Vorgeschmack auf das düstere Noir-Setting

Auch bei Naughty Dog wird reduziert

Das Studio hinter Kassenschlagern wie Uncharted und The Last of Us ist nicht gerade für Negativschlagzeilen bekannt. Wie Kotaku nun berichtete, wurde sich dazu entschieden, die Verträge von 25 zeitlich befristeten Angestellten nicht zu verlängern. Diese stammen größtenteils aus der Qualitätssicherung. Personen mit Vollzeitbeschäftigung sind allem Anschein nach nicht betroffen.

Spin Off zu The Last of Us steckt in der Krise: Ursache für die beendeten Arbeitsverhältnisse ist vermutlich das strauchelnde Multiplayer-Spin-Off zu The Last of Us. Denn das wurde nun auf Eis gelegt.

Bereits Anfang des Jahres wurde die Entwicklung aufgrund eines unzufriedenstellenden Zwischenstands von dem verantwortlichen Studio Bungie verlangsamt. Wichtig ist anzumerken, dass die Entwicklung nicht endgültig beendet, sondern nur pausiert wird. Es gibt also noch Hoffnung.

Wie steht ihr zu den Entlassungswellen der letzten Wochen? Glaubt ihr, dass noch weitere Studios folgen werden? Befürchtet ihr das Aus für das Multiplayer-Spin-Off zu The Last of Us sowie für The Wolf Among Us 2? Freut ihr euch auf einen oder beide Titel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!