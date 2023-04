Path of Exile: Der wohl größte Diablo-Konkurrent wird aktuell so viel gespielt wie nie zu vor

Path of Exile erfreut sich an einer riesige Spielerwelle. Crucible sei Dank!

Das Action-Rollenspiel Path of Exile hat da wohl einen Nerv getroffen: Nach der Diablo 4-Beta wurde vielleicht fleißig nach Ersatz gesucht, da veröffentlicht das kostenlose Spiel ein dickes Update genau zur rechten Zeit. Der Erfolg ist kaum zu übersehen, immerhin haben sich die Spielerzahlen von einem Tag auf den anderen verzehnfacht.

Von vorherigen 22.000 Spielern loggten sich laut SteamDB am 8. April stolze 211.000 Menschen in Path of Exile ein. Werden alle Plattformen zusammengerechnet, waren es sogar über 320.000 gleichzeitige Spieler, wie die Entwickler auf Twitter bekanntgeben. Damit hat der Titel auch seinen bisherigen Spielerrekord um etwa 50.000 Spielern überboten.

Mittlerweile sind die Zahlen zwar schon wieder ein gutes Stück nach unten gewandert, mit knapp 130.000 Spielern auf Steam sind die Server aber trotzdem noch ordentlich gefüllt. Die Diablo 4-Beta konnte sich aber auch schon mit beeindruckenden Zahlen rühmen.

Offensichtlich hat es das neue Update mit dem Namen Crucible in sich. Eine der wichtigsten Neuheiten sind die Fähigkeitenbäume, die es nun für individuelle Waffen gibt. Damit bietet das Spiel noch weitere Boni zur Verbesserung eurer Spielfiguren. Um die zu erhalten, müsst ihr aber euer Können in sogenannten Crucible-Begegnungen unter Beweis stellen, die euch gegen fordernde Bosse antreten lassen.

Aber es gibt auch neun neue Skills für Vaal, Erweiterungen für das Endgame, überarbeitete Masteries und vieles mehr. Wir fassen die Neuheiten in unserer separaten News zu Crucible für euch zusammen.

1:50 Path of Exile: Das Action-RPG bekommt noch mehr Talentbäume!

Werdet ihr bei Path of Exile mal wieder reinschnuppern und nachsehen, wie viel sich geändert hat oder trägt das einzige relevante Action-Rollenspiel für euch den Namen Diablo 4? Und was fehlt euch an Path of Exile aktuell noch, um zum Release des heißerwarteten Blizzard-Spiels nicht unterzugehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!