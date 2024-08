Bei Epic bekommt ihr ab sofort eine dicke Portion Dark Fantasy für die ganz Harten geschenkt

Mit Death's Gambit: Afterlife gibt es diese Woche ein düsteres Metroidvania gratis bei Epic.

Im Epic Games Store ist jeden Donnerstag zumindest ein kleines bisschen Weihnachten. Ihr könnt euch wie immer das ein oder andere Gratisspiel abholen.

Mit Death’s Gambit: Afterlife gibt es diese Woche ein düsteres Metroidvania, das wie üblich für das Genre eine ziemlich harte Nuss ist. Falls außerdem Spieler von World of Warships seid, könnt ihr euch ein Paket samt neuem Kriegsschiff abholen.

Gratisspiel Death’s Gambit: Afterlife

1:50 Death's Gambit - Trailer zeigt die Besonderheiten des Metroidvanias

Genre: Metroidvania | Entwickler: White Rabbit | Release: 14. August 2018

Als Diener des Todes kämpft ihr euch durch zahlreiche verzweigte 2D-Level und erschließt durch den Erhalt neuer Fähigkeiten neue Areale.

Es gibt insgesamt sieben Charakterklassen mit über 100 Talenten, die ihr über ein Multi-Class-System kombinieren könnt. So passt ihr euren Kampfstil ganz an eure Bedürfnisse an.

Euch erwarten insgesamt 20 schwere Bosskämpfe, denen ihr mit einer Auswahl aus über 30 Waffen zu Leibe rücken könnt. Dazu zählen Bögen, Schwerter, Hellebarden oder auch Sensen.

Unnütze Ausrüstungsgegenstände können zerlegt und über ein Crafting-System zu neuem Equipment weiterverarbeitet werden.

Wer nach dem Entdecken aller möglichen Enden der Geschichte und dem New Game Plus noch immer weiterspielen möchte, kann sich den DLC Ashes of Vados anschauen.

World of Warships: Bonus-Inhalte

Für Fans von gepflegten historischen Seeschlachten gibt es das Starterpaket: Albany. Darin enthalten ist der namensgebende Stufe-2-Premiumkreuzer Albany mit samt einem Liegeplatz.

Zusätzlich gibt es einen Auftrag, für dessen Abschluss ihr ein Stufe-4-Schiff bekommt. Dazu kommen noch 1,5 Millionen Kreditpunkte und ein paar ökonomische Boni und Signale.

Was bei Epic, Steam und Co. sonst noch los ist, erfahrt ihr oberhalb in der Box. Mit dabei sind die besten Angebote aus dem aktuellen Steam-Sale und ein Haufen Spiele, die ihr vielleicht in den letzten Wochen verpasst habt.

Ist diese Woche was bei den Gratisspielen für euch dabei? Schreibt es uns in die Kommentare.