So kam es zum geheimen Ende von Far Cry 4: »Wenn es heißt 'Warte im Zimmer', wartet doch niemand im Zimmer!«

Um eine versteckte Szene in Far Cry 4 zu erleben, müsst ihr lediglich warten.

In Far Cry 4 wollt ihr eigentlich nur den letzten Wunsch eurer Mutter erfüllen. Ihr geratet aber ungewollt zwischen die Fronten eines Bürgerkrieges und unterstützt eine zerstrittene Rebellengruppe im Kampf gegen einen Diktator.

Wer geduldig ist, kann sich den ganzen Kampf aber auch sparen und dank eines geheimen Endes Kyrat schon kurzer Zeit wieder verlassen. Was hinter der Idee für dieses Alternativszenario steckt, erklärt nun der Kreativchef von Far Cry 4 im Newsletter des Journalisten Stephen Totilo.

Was passiert im geheimen Ende?

Falls ihr eine Auffrischung eurer Erinnerung braucht, fassen wir euch das alternative Ende zusammen: Pagan Min bringt euch gleich zu Beginn des Spiels in seinen Palast, um mit der Hauptfigur Gale gemeinsam zu essen. Nach kurzer Zeit entschuldigt der Diktator sich, und bittet euch darum, auf ihn zu warten.

Normalerweise wartet ihr natürlich nicht, sondern nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Bleibt ihr allerdings 15 Minuten einfach am Tisch sitzen, kommt Pagan Min zurück. Er bringt euch dann zu dem Berg, auf dem ihr die Asche eurer Mutter verstreuen sollt, und anschließend geht es direkt in den Abspann. Ihr habt Far Cry 4 erfolgreich durchgespielt . Ein solches alternatives Ende versteckt sich übrigens auch im Nachfolger:

3:34 Far Cry 5 - Video: Das alternative Ende ist nicht so gut wie in Far Cry 4

Lasst es uns machen

Nun verrät der Kreativchef von Far Cry 4, Alex Hutchinson, im Gespräch mit einem Journalisten, wie die Idee damals zustande kam:

Gemeinsam mit einigen Kollegen habe er während der Entwicklung darüber gescherzt, dass die Geschichte des Spiels nicht viel Bedeutung hätte, da es im Endeffekt nur darum gehe, auf Dinge zu schießen . Aber was wäre, wenn die Spieler Pagan Min tatsächlich zuhören würden, fragte Hutchinson in die Runde:

Du tust so, als wäre er kein Charakter in einem Videospiel, und als hättest du das Spiel nicht nur gekauft, um auf alles mögliche zu schießen. Was würde passieren? [...] Nun, er würde dir einfach helfen.

Schnell beschloss man, die Idee umzusetzen. Auch, da sie nicht besonders viel zusätzliche Arbeit benötigte. Außerdem hatte man bei Far Cry 4 sowieso schon mit Story-Entscheidungen experimentiert, und für kurze Zeit sogar darüber nachgedacht, die Spielerinnen und Spieler während der Geschichte auf die Seite des Diktators wechseln zu lassen.

Statt einer Entscheidung in einem Dialog sollte das geheime Ende durch das Warten der Spielfigur ausgelöst werden, auch wenn das ein sehr unwahrscheinliches Verhalten sei:

Niemand in der Geschichte der Videospiele hat in einem Zimmer gewartet, wenn er darum gebeten wurde, in einem Zimmer zu warten.

Trotzdem wurde das Ende dann sehr schnell gefunden, was wahrscheinlich auch daran lag, dass eine Herausforderung einen Hinweis darauf gab.

In Far Cry 4 versteckt sich übrigens noch ein zweites verstecktes Ende, das ihr allerdings erst viel später erreichen könnt.

Außerdem ist es auch in Far Cry 5 wieder möglich, mehr oder weniger das gesamte Spiel zu überspringen. Und auch im neuesten Teil der Reihe versteckt sich nochmal ein geheimes Ende ganz am Anfang des Spiels. Habt ihr diese alternativen Szenen schon gefunden? Schreibt es uns gern in die Kommentare!