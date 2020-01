Aktuell entbrennen einige kontroverse Diskussionen um Escape from Tarkov. Auf Twitter finden sich zahlreiche Reaktionen auf einen Tweet von Entwickler Battlestate Games, der über weibliche Figuren im Hardcore-Shooter spricht.

Die Entwickler erteilen der Möglichkeit eine Absage, dass es neben den männlichen Soldaten auch weibliche spielbare Charaktere in dem Shooter-MMO geben wird. Die Begründung: Das Modellieren sei zu aufwändig - und außerdem würden spielbare Soldatinnen nicht zur Hintergrundgeschichte des Spiels passen. Es gebe zwar Frauen im Spiel in Form von Händlerinnen und anderen NPCs, allerdings keine spielbaren Soldatinnen.

But there will be no playable female characters because of game lore and more importantly - the huge amount of work needed with animations, gear fitting etc#EscapefromTarkov