Escape from Tarkov: Heute erscheint endlich die neue Map Streets of Tarkov

In Escape from Tarkov bewegt sich wieder etwas: Die Entwickler von Battlestate Games veröffentlichen am 28. Dezember 2022 das neue Update 0.13, das die von Fans sehnlich erwartete Stadt-Map Streets of Tarkov mitbringt. Zudem findet ein Wipe statt, also ein Zurücksetzen sämtlicher Spielerfortschritte.

Wir fassen die bekannten Infos zu Patch 0.13 zusammen und listen die Patch Notes auf. Auch zeigen wir euch den neuen Trailer, der auf Streets of Tarkov einstimmen soll.

Das bringt Patch 0.13 für EfT

Neue Map Streets of Tarkov: Das großes Aushängeschild der Aktualisierung für Escape from Tarkov stellt die neue Map dar. Streets of Tarkov bietet mit verwinkelten Straßen, etlichen begehbaren Gebäuden und insgesamt wenig offenem Terrain eine grundlegend andere Spielerfahrung als die meisten anderen Maps des Hardcore-Shooters.

Zunächst erscheint nur ein Teil der Map. Wie bereits bei anderen Karten von Escape from Tarkov gesehen, soll auch Streets of Tarkov künftig erweitert werden.

Hier seht ihr den neuesten Trailer, der auch die neuen Waffen zur Schau stellt:

2:19 Escape from Tarkov läutet im Trailer den Release der neuen Map Streets of Tarkov ein

Neue Waffen und Ausrüstung: Escape from Tarkov bekommt eine Reihe von neuen Waffen, beispielsweise:

Sturmgewehr Steyr AUG in den Varianten A1 und A3

Maschinenpistole SR-2M

Glock 19x

Revolver RSH-12

Unterlaufgranatwerfer GP-25 für Waffen der AK-Familie

Unterlaufgranatwerfer M203 für Waffen der AR-15-Familie

Hinzu kommen unter anderem neue Optionen für PvE-Koop in EfT sowie diverse Balance-Änderungen und Fehlerbehebungen. Die offiziellen Patch Notes in deutscher Sprache lest ihr auf der zweiten Seite.

Welche 10 Hardcore-Shooter alle Fans des Genres kennen sollten, erfahrt ihr in unserem Artikel. Warum ausgerechnet der Live-Service von Fortnite eine gute Blaupause für Escape from Tarkov darstellt, erkläre ich euch hier:

6 8 Meinung Was EfT jetzt braucht, ist ein Live Service wie Fortnite

Was ist noch wichtig?

Update 0.13 bringt wie erwartet einen Wipe mit sich. Alle Fortschritte von Spielern werden also zurückgesetzt, damit alle mit den gleichen Voraussetzungen starten können. Diese Wipes sind regelmäßig ein heiß erwarteter Moment, da nun auch Gelegenheitsspieler und Neulinge wieder auf Augenhöhe operieren können.

Patch 0.13 für EfT wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf die Server gespielt. Das Spiel ist daher zeitweise offline. Außerdem könnte es nach der Liveschaltung zu Problemen kommen, das werden wir abwarten müssen.