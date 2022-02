Das Finale des Aufbauspiel-Fanlieblings Factorio lässt nun schon eine Weile auf sich warten. Vor über einem Jahr wurde das letzte Update in Form eines großen Addons angekündigt, doch seitdem warteten Spieler vergeblich auf Neuigkeiten. Jetzt haben die Entwickler sich zu Wort gemeldet und das Warten scheint sich zu lohnen.

So groß wie das Hauptspiel

In einem neuen Blogpost geben die Entwickler von Factorio ein Update zum aktuellen Stand des Addons - und dazu, was Fans davon erwarten können:

»Das Ziel ist, dass das Addon sich so groß anfühlt wie das ganze Vanilla-Spiel. Deswegen planen wir einen Preis von 30 Dollar und wir werden genug Inhalte bringen, die den Preis wert sind.«

Die Festlegung von Preis und Umfang sollen außerdem ein wichtiger Schritt Richtung Release sein, »damit nicht weitere neun Monate vergehen.« Ein Release im Jahr 2022 scheint also anzustehen. Derzeit sind »große Teile spielbar« und es wird an einem vollständigen Prototypen gearbeitet.

Zudem gibt es einen detaillierten Release-Plan in sieben Schritten nachzulesen - demnach soll vor Release ein umfangreicher Beta-Test anstehen, zu dem große Mod-Entwickler eingeladen sind, um insbesondere das Mod-Tool zu testen und wertvolles Feedback zu geben.

Geplant ist, dass zum Zeitpunkt des Releases das große Update 1.2 für alle Spieler aufgespielt wird. Darin stecken viele Verbesserungen unabhängig vom neuen Inhalt. Käufer des Addons bekommen dann die großen neuen Inhalte als frei aktivierbare Mod. So können Spieler auch ohne den Kauf des Addons weiter im Multiplayer zusammen spielen und es wird eine kompatible Spielversion für alle geben.

Bereits im Early Access faszinierte das Spiel mit frischen Mechaniken und einem hohen Suchtfaktor. Seitdem hat sich einiges getan bei dem Projekt:

Seid ihr auch schon Teil der Factorio-Community? Was gefällt euch besonders an dem Aufbauspiel? Oder wollt ihr ihm vielleicht zum Release des Addons eine Chance geben? Erzählt es uns in den Kommentaren!