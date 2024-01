Factorio bekommt jetzt ein neues Feature, gegen das sich der Entwickler selbst jahrelang gewehrt hat

Es ist zwar nicht mehr 2020, aber auch in diesem Jahr startet Factorio mit dem neuen Update wie eine Rakete!

Wer Factorio meistern will, muss nicht nur eine Menge Zeit investieren, sondern auch eine ordentliche Menge Hirnschmalz mitbringen. Eine seichte Abendberieselung vor der Nachtruhe ist die Management-Simulation eher nicht, aber dafür lieben die Fans das Spiel auch so sehr - 97 Prozent positive Reviews auf Steam sprechen da für sich.

Jetzt wird aber Factorio so kompliziert, dass auch der Entwickler Kovarex selbst zweifelt, ob es nicht zu viel des Guten ist.

Blaupausen werden überarbeitet

Die große Neuerung sind sogenannte parametrisierte Blaupausen. Die sollen deutlich mehr Möglichkeiten bringen als die herkömmlichen Blaupausen, wie Kovarex auf dem offiziellen Blog verrät.

Ich habe über diese Idee jahrelang nachgedacht. Ich dachte immer, das Feature wäre zu Hardcore, um es einzubauen, habe aber gelernt, dass es normalerweise ein Fehler ist, die Spieler zu unterschätzen. Ich habe es also einfach mal gemacht und wollte es direkt teilen.

Was ändert sich? Bisher konnten Blaupausen zwar das grundsätzliche Setup abspeichern und wiedergeben, die einzelnen Einstellungen innerhalb dieses Setups mussten jedoch ständig manuell neu eingegeben werden.

Außerdem können nun gänzlich neue Parameter eingebaut werden, die wiederum sogar abhängig von anderen Parametern sein können. Der Aufbau eurer Megafabrik soll somit auf lange Sicht betrachtet deutlich leichter werden.

Ein Beispiel: Kovarex nach ist ein klassischer Fall die Zug-Abladestation. Das gesamte Setup ist auch schon in der alten Blaupause enthalten: Schienen, eine Zughaltestelle, filternde Greifarme und so weiter.

Das ist nett, aber jedes Mal, wenn ich eine Blaupause baue, muss ich all die filternden Greifarme für das bestimmte Item neu konfigurieren und den Namen der Zughaltestelle ändern, das ist mühsam. , so Kovarex. Mit den parametrisierten Entwürfen soll das nun der Vergangenheit angehören.

Factorio wurde schon häufig mit Programmieren verglichen und das ist nur ein weiterer Teil dieser Analogie. , so der Entwickler. Ist es zu viel? Ist es verständlich? Könnt ihr kaum darauf warten, es zu nutzen?

Die Fragen könnt ihr nicht nur ihm beantworten, sondern auch uns in den Kommentaren! Habt ihr auf so ein Feature bereits sehnlichst gewartet oder werdet ihr all die Parameter nicht nutzen, weil Factorio auch ohne dieses Feature schon kompliziert genug sein kann? Seid ihr noch fleißig am Bauen oder habt ihr Lust bekommen, eine neue Fabrik zu starten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!