Aufbau-Hit mit 96 Prozent positiven Steam-Reviews enthüllt Space-Addon

In Factorio erkundet ihr bald auch andere Planeten und das Weltall.

Seitdem Factorio 2016 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, hat das Interesse am kniffligen Basenbauspiel eher zu- als abgenommen. Auch heute noch arbeiten täglich über 10.000 Spielerinnen und Spieler daran, dem lebensfeindlichen Alien-Planeten Nauvis zu entkommen.

Bald schon geht es aber noch einen Schritt weiter: In etwa einem Jahr soll nämlich eine große Erweiterung für Factorio erscheinen.

Endlich abheben

In einem Blogposting auf der Factorio-Website stellen die Entwickler ihre Pläne für die Erweiterung genauer vor. In Factorio: Space Age soll unsere Reise fortgesetzt werden. Wir dürfen nach dem Start unserer Rakete dann mehrere neue Planeten erkunden und auf einer Weltraumfabrik durch das All reisen.

Angekündigt wurde das Addon schon früher, nun verrät man allerdings viele spannende Details:

Zunächst müsst ihr mehrere Raketen ins Weltall schicken, um dort große Plattformen zu bauen, mit denen ihr dann auf Reisen geht. Diese werden billiger sein als die Rakete im Hauptspiel, ihr solltet euch aber trotzdem auf viel Arbeit einstellen.

Ihr besucht mit der fertiggestellten Plattform insgesamt vier vordefinierte Planeten. Jeder von ihnen verfügt über bestimmte Ressourcen und bietet neue Herausforderungen und Gameplay-Mechaniken. Ihr müsst euch entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die Planeten erkundet, was wichtige strategische Folgen haben wird.

Damit ihr nicht zu stark seid, werden einige schon im Hauptspiel erworbene Fähigkeiten und Technologien mit der Erweiterung erst später freigeschaltet.

Ihr könnt theoretisch mit eurer bereits vorhandenen Basis die Erweiterung aktivieren und dann weiterspielen. Die Entwickler empfehlen allerdings einen neuen Spielstand.

Mit der Erweiterung erscheint das kostenlose Update 2.0, das viele Verbesserungen der Erweiterung auch für alle Besitzer des Hauptspiels bringen wird.

Falls ihr euch jetzt denkt: Moment mal, gibt es diese Erweiterung nicht schon als Mod mit dem Namen Space Exploration? , dann kann euch der Urheber der Mod beruhigen. Earendel schreibt im Blog zur Erweiterung, dass Space Age, an dem er ebenfalls mitgearbeitet hat, andere Ziele verfolgt.

So sei die Erweiterung für alle Factorio-Spielerinnen und -Spieler geeignet und will eine kürzere Erfahrung mit etwa 60 bis 100 Stunden bieten. Außerdem wäre es viel einfacher, in der Erweiterung neue Features zu integrieren, die in der Mod nicht möglich waren.

Was haltet ihr von der Erweiterung für Factorio? Schreibt es gerne in die Kommentare!