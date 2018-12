Nach mehr als drei Jahren Entwicklungszeit hat die spiele-umspannende Modifikation »Tale of Two Wastelands« das Update 3.2 erhalten. Dieser Patch stellt eine vollständige Neuentwicklung des ursprünglichen Projekts dar und erlaubt, dass ein und derselbe Charakter zwischen Fallout 3 sowie Fallout: New Vegas hin und herwechseln kann. Auch alle DLCs werden unterstützt.

Zum Download von Tale of Two Wastelands

»Tale of Two Wastelands« ist eine Total Conversion, die im Prinzip Fallout 3 in New Vegas mit allen Engine Updates und Gameplay-Neuerungen implementiert. So lassen sich dann in Fallout 3 ein Befehlsrad für Begleiter, Waffen-Mods, Crafting-Rezepte, Begleiter Perks und mehr nutzen.

Der Wechsel zwischen Mojave Wüste und Washington, D.C findet per Bahnhofsstation statt. Beim Spielstart kann der Spieler entscheiden, ob er zuerst Fallout 3 startet, um dann später die Welt von New Vegas zu besuchen, oder umgekehrt.

Für die Installation benötigt ihr eine von sämtlichen Mods befreite Fassung der beiden Spiele mit allen DLCs wie beispielsweise eine Ultimate Edition. Sowohl Steam- als auch GOG-Versionen funktionieren. Momentan müsst ihr beide Spiele aber auf Englisch gestellt haben. Andere Sprachen können derzeit noch zu Problemen führen.

Das gilt ebenfalls für einen Großteil der verfügbaren Modifikationen für Fallout 3 und New Vegas, solange kein separates Update für Tale of Two Wastelands veröffentlicht wurde. Im dazugehörigen Forum findet ihr eine Auflistung der derzeit unterstützten Mods. Falls ihr noch offene Fragen habt, findet ihr im FAQ mehr Details zum Projekt.

