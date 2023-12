Fallout 4: Wer sich auf das große Next Gen Update freut, muss sich doch noch bis 2024 gedulden

Ein Next Gen Update soll das inzwischen über acht Jahre alte Fallout 4 in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Manch einer hatte es vielleicht bereits vergessen, jetzt spricht Bethesda das erste Mal seit Langem wieder über das für Fallout 4 geplante Next Gen Update. Leider gibt es keine guten Nachrichten. Das Update wird nämlich offiziell nach hinten geschoben.

Nachdem Bethesda zuvor von einem Release irgendwann im Jahr 2023 sprach, heißt es nun via Twitter (inzwischen X genannt) Verschiebung auf 2024:

Wir bedanken uns für eure Geduld, während wir an dem Next Gen Update für Fallout 4 arbeiten. Wir wissen, dass ihr gespannt seid, und wir sind es auch! Aber wir brauchen ein wenig mehr Zeit und freuen uns auf eine aufregende Rückkehr ins Commonwealth im Jahr 2024.

Wann genau das Update dann erscheint, lassen die Entwickler noch nicht durchblicken. Möglich wäre, dass die Arbeiten am Next Gen Update erst begonnen haben, weil große Teile des Teams zuvor noch an Starfield arbeiteten. Der von November 2022 auf den September 2023 verschobene Release des Weltraum-Rollenspiels wird wahrscheinlich auch der Grund für die Verschiebung des Updates sein.

Vielleicht wird auch ein Release zeitgleich zur Fallout-Serie im April 2024 angepeilt. Das bleibt im Moment aber natürlich noch Spekulation.

2:33 »Totale Gänsehaut!« - Erster Trailer zur Fallout-Serie lässt Fans ausrasten

Das Update soll der ursprünglichen Ankündigung zufolge für den PC, Xbox Series X/S und die Playstation 5 erscheinen. Für die Konsolen wird es einen neuen Performancemodus für hohe Bildraten, sowie einen Qualitätsmodus für hohe Auflösungen wie 4K bringen. Außerdem sollen diverse Bugfixes enthalten sein, sowie zusätzliche Creation-Club-Inhalte . Alle Details zu den Inhalten gibt es hier.

Werdet ihr nochmal Fallout 4 installieren, wenn das Next Gen Update nächstes Jahr erscheint? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch davon? Wartet ihr doch lieber auf die Serie oder (sehr geduldig) auf Fallout 5? Oder spielt ihr einen ganz anderen Titel aus der Reihe noch heute? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!