Fallout 76 wird am 14. November 2018 erscheinen, aber wer es schon davor spielen will, kann dem Beta-Test beitreten - allerdings nur, wenn er vorbestellt. Die Preorder ist aktuell der einzige Weg, in den Beta-Test zu gelangen. Das bestätigt Bethesda im offiziellen B.E.T.A.-FAQ. Es gibt keine Möglichkeit, sich einfach so anzumelden und auf einen Platz zu hoffen.

Vorbesteller erhalten nach dem Kauf einen Code, den sie auf der Bethesda-Website einlösen können. Dann werden sie für die Teilnahme freigeschaltet. Einen Start-Termin für die Beta gibt es aktuell noch nicht. Bethesda wird euch darüber noch per Email informieren.

Für PC-Spieler haben die Entwickler aber jetzt schon schlechte Nachrichten. Zwar wird die Beta sowohl für den Rechner als auch Playstation 4 und Xbox One erscheinen, aber die Xbox One kommt zuerst dran. Wie groß ihr Vorsprung ausfällt, hat Bethesda noch nicht verraten. Ebensowenig ist derzeit bekannt, welche Inhalte in der Testversion stecken werden. Todd Howard sagte bei der E3-Präsentation nicht, ob die Entwickler tatsächlich die komplette Welt von Fallout 76 testen wollen. Die soll viermal so groß werden wie die von Fallout 4.

Käufer haben die Wahl zwischen zwei Editionen: Der normalen und einer Collector's Edition mit einem Power-Armor-Helm. Alle bislang bekannten Informationen zum Gameplay haben wir in unserer Übersicht zu Fallout 76 zusammengefasst. Auf der E3 enthüllte Bethesda, dass es sich um ein reines Onlinespiel handeln wird.