Fallout 76 - Wird ein reines Online-Spiel, Release-Datum bekannt

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Fallout 76 wird ein Survival-Spiel, das komplett online stattfindet. Allerdings kein klassisches MMO: In der riesigen Open World sind wir nicht mit hunderten oder gar tausenden anderen Spielern unterwegs, sondern höchstens mit dutzenden. Das Spiel soll viermal so groß werden wie Fallout 4.

Die Roboter-Aufseherin von Vault 76 schickt uns als einen der ersten Menschen nach der nuklearen Apokalypse in die zerstörte Welt hinaus, um die menschliche Zivilisation wieder aufzubauen. Diese Quest führt uns sechs unterschiedliche Regionen mit eigenen Belohnungen. Alle anderen Vault-Bewohner, die sich mit uns auf die Reise machen, sind andere Spieler.

Todd Howard verspricht aber, dass wir Fallout 76 auch solo spielen, eine Story erleben und alleine aufleveln können - "diese Dinge lieben wir an unseren Spielen auch und würden sie nicht missen wollen! Aber wie viele euch von wollten wir auch immer sehen, was unser Stil von Spielen mit Multiplayer sein könnte."

Es entstand als Singleplayer-Serie: Making Of Fallout (Plus)

Fallout 76 wird ein Survival-Spiel, aber kein Hardcore-Survivalspiel, so Howard. Wir verlieren beim Tod nicht all unseren Fortschritt. Im Gegenteil: Unser Fortschritt ist nicht einmal an einen bestimmten Server gebunden und wir können jederzeit unseren kompletten Charakter in das Spiel eines Freundes mitnehmen, um gemeinsam zu spielen. Als Infrastruktur setzt Fallout 76 komplett auf dezidierte Server.

Koop sei der einfachste Weg, sich durch Fallout 76 zu schlagen. In der E3-Präsentation sahen wir meist Gruppen aus drei oder vier Spielern gemeinsam durchs Ödland streifen. Bethesda zeigte außerdem einen Fotomodus, in dem wir mit unserem Team posieren können, um gemeinsame Erinnerungen festzuhalten. Außerdem wird Fallout 76 eine ganze Reihe von Emotes bieten.

Fallout 76 erweitert die Bauoptionen von Fallout 4 und lässt uns eigene Behausungen und Siedlungen für unser Team bauen. Mit der tragbaren Bauplattform C.A.M.P. können wir jederzeit und überall mit der Konstruktion beginnen, statt nur an vorgegebenen Punkten zu basteln.

Introducing the Construction and Assembly Mobile Platform - or C.A.M.P.



Build where you want and move it where you want. It's the perfect way to make an impromptu home for you and your friends. #Fallout76 #BE3 pic.twitter.com/6P1j50A1FP