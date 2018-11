Bethesda orientiert sich mit Fallout 76 am Live-Service-Modell. Damit geht nicht nur ein regelmäßiger Nachschub von Inhalten einher, sondern auch Mikrotransaktionen für allerhand Ingame-Gegenstände im Online-Rollenspiel. Die Entwickler wollen für Skins, Emotes, Tattoos oder Posen für den Fotomodus die Währung Atome sehen.

So bekommt ihr die Währung: Atome kann der Spieler direkt im Spiel durch das Erledigen von täglichen oder wöchentlichen Aufgaben freischalten - also auch ohne Echtgeld. Ungeduldige Gesellen schauen im Atomic-Shop vorbei und kommen so schneller an die kosmetischen Artikel. Die Ingame-Währung lässt sich wie üblich nicht individuell kaufen. Stattdessen stehen Atome nur in Paketen zur Verfügung. Die Preis-Staffelung gestaltet sich dabei wie folgt:

500 Atome: 4,99 Euro

1100 Atome: 9,99 Euro

2400 Atome: 19,99 Euro

5000 Atome: 39,99 Euro

Wie teuer sind die Items im Atomic-Shop?

Die kaufbaren Gegenstände sind in sieben Kategorien eingeteilt: Aussehen, Skins, C.A.M.P-Gegenstände, Foto-Modus, Emots und Icons. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der Preise pro Kategorie mit den jeweiligen teuersten und billigsten Items sowie dem Median-Wert aller Preise:

Item-Kategorie: Kleidung

Maximalpreis 1.200 Atome (rund 12 Euro) Minimalpreis 200 Atome (rund 2 Euro) Medianpreis 400 (rund 4 Euro)

Item-Kategorie: Skins

Maximalpreis 1.800 Atome (rund 18 Euro) Minimalpreis 200 Atome (rund 2 Euro) Medianpreis 700 (rund 7 Euro)

Item-Kategorie: C.A.M.P

Maximalpreis 700 Atome (rund 7 Euro) Minimalpreis 200 Atome (rund 2 Euro) Medianpreis 400 (rund 4 Euro)

Item-Kategorie: Stile

Maximalpreis 250 Atome (rund 2,50 Euro) Minimalpreis 200 Atome (rund 2 Euro) Medianpreis 250 Atome (rund 2,50 Euro)

Item-Kategorie: Fotomodus

Maximalpreis 600 Atome (rund 6 Euro) Minimalpreis 100 Atome (rund 1 Euro) Medianpreis 150 (rund 1,50 Euro)

Item-Kategorie: Emotes

Maximalpreis 300 Atome (rund 3 Euro) Minimalpreis 300 Atome (rund 3 Euro) Medianpreis 300 Atome (rund 3 Euro)

Item-Kategorie: Icons

Maximalpreis 50 Atome (rund 0,50 Euro) Minimalpreis 50 Atome (rund 0,50 Euro) Medianpreis 50 Atome (rund 0,50 Euro)

Wie bekommt man Atome?

Ihr müsst die Items im Shop nicht für Echtgeld kaufen, da ihr auch im Spiel reichlich Atome sammeln könnt. Insgesamt sind die Aufgaben dazu ebenfalls in sieben Herausforderungskategorien eingeteilt: Täglich, Wöchentlich, Charakter, Überleben, Kampf, Sozial und Welt.

Anfangs ist das noch recht leicht, weil man Achievements für viele kleine Aktionen bekommt. So wandern 40 Atome auf euer Konto, wenn ihr 12 verschiedene Kräuter erntet oder von Strahlung gereinigte Wasserflaschen sammelt. Auch durch Levelaufstiege, eine bestimmte Anzahl von Gegnertötungen oder das Lernen von Rezepten erhaltet ihr die Währung. Drei wilde Ghule mit einer einfachen Waffe zu vernichten, garantiert beispielsweise 30 Atome.

Unsere Tester haben in den ersten zehn Spielstunden rund 800 Atome durch Quests kassiert, die "nebenbei" durchs einfache Spielen aufs Konto purzelten. Sind die einmaligen Quests aber einmal abgearbeitet, wird es etwas zäher.

So viele Atome bekommt ihr pro Woche gratis: Mithilfe der täglichen Aufgaben könnt ihr maximal 60 Atome pro Tag verdienen. Das macht 420 Atome in der Woche. Zusätzlich könnt ihr noch wöchentliche Aufgaben erledigen, die euer Konto nochmal um maximal 150 Atome verstärken. Also könnt ihr insgesamt pro Woche maximal 570 Atome dazuverdienen, wenn ihr wirklich alle Aufgaben erfolgreich abschließt.

Pro Account dürft ihr solche Aufgaben aber nur einmal abschließen. Ihr verdient also nicht mehr Atome, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, da Belohnungen und die dazugehörigen Aufgaben an euren Account gebunden sind. Dafür stehen die freigeschalteten Käufe jedem Charakter im Account zur Verfügung.

Wer sich die teuersten Skins kaufen will, muss also lange sparen: Um 1.800 Atome zu verdienen, muss man mindestens drei Wochen und drei Tage alle Daily- und Weekly-Quests erfüllen (und hat dann 1.830 Atome erspielt).