Fallout 76 ist eine Woche kostenlos: Für wen lohnt sich die Gratis-Aktion?

Nicht nur GameStar, auch die Marke Fallout feiert dieses Jahr das 25. Jubiläum. Und zum Geburtstag macht euch die postapokalyptische Reihe ein Geschenk: Ihr könnt Fallout 76 eine Woche lang komplett kostenlos ausprobieren. Aber wie hat sich das Online-Rollenspiel in den letzten Jahren entwickelt? Für wen lohnt es sich, lange nach dem umstrittenen Release doch mal einen Blick zu riskieren?

Fallout 76: Alle Infos zur Gratis-Aktion

Wann gilt das Angebot? Fallout 76 ist vom 4. bis 11. Oktober 2022 kostenlos spielbar, eine genaue Uhrzeit wurde nicht bekannt gegeben - wahrscheinlich geht es in unserer Zeitzone abends los.

Fallout 76 ist vom 4. bis 11. Oktober 2022 kostenlos spielbar, eine genaue Uhrzeit wurde nicht bekannt gegeben - wahrscheinlich geht es in unserer Zeitzone abends los. Was genau kann ich spielen? Neben dem Grundspiel dürft ihr auch die neue Erweiterung The Pitt ausprobieren, die das gleichnamige Gebiet aus Fallout 3 einführt.

Neben dem Grundspiel dürft ihr auch die neue Erweiterung The Pitt ausprobieren, die das gleichnamige Gebiet aus Fallout 3 einführt. Wo kann ich mich anmelden? Sobald die Aktion startet, könnt ihr Fallout 76 entweder über die Bethesda-Website oder über Steam starten (dort findet ihr es als Fallout 76: The Pitt).

Das Spiel ist im Oktober auch bei Prime Gaming verfügbar, Kunden bekommen es ohne Aufpreis und dürfen es permanent behalten:

42 6 Mehr zum Thema Prime Gaming: Hochwertige Kost im Oktober 2022

Lohnt es sich überhaupt?

Vielen dürfte der mehr als durchwachsene Launch des Online-Rollenspiels noch in apokalyptischer Erinnerung sein. Doch seit dem Release sind immerhin vier Jahre vergangen, in denen Bethesda mit mehreren großen Erweiterungen an Fallout 76 gefeilt hat. Zum Beispiel gibt es inzwischen NPCs, mehr Beschäftigung im Endgame, neue Gebiete und so weiter.

Zum Release der neuen Erweiterung The Pitt haben wir uns in unsere beste Power Armor geworfen und Fallout 76 erneut einem Nachtest unterzogen. Die gute Nachricht: Fallout 76 ist inzwischen deutlich komfortabler und ihr habt viel mehr zu tun als früher. Kleinigkeiten wie die erhöhte Lagerkistenkapazität oder das umfangreiche Crafting fühlen sich zum Beispiel fairer an als zum Start. Hier seht ihr Gameplay und unser Videofazit:

Auch der Einstieg für Neulinge ist heutzutage viel angenehmer und zugänglicher gestaltet, Bethesda hat einige Kanten glatt geschliffen. Nicht zuletzt auch wegen des lautstarken Community-Feedbacks.

Wenn ihr euch für das Fallout-Universum begeistert und gerne mit Freunden zusammen durch die Ödnis streifen wollt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mal kostenlos reinzuschauen.

Es sind aber längst nicht alle Mängel ausgeräumt, zum Beispiel drängt euch das Spiel nach wie vor eindeutig zu Ingame-Käufen, die euch spielerische Vorteile verschaffen. Private Server stecken etwa immer noch hinter der Paywall und stellen die einzige Möglichkeit zum PvP dar.

Was ist noch im Angebot?

Zum 2-jährigen Jubiläum haut Bethesda nicht nur die Gratis-Aktion, sondern auch ein großes Update für Fallout Shelter raus. Zum ersten Mal seit vier Jahren gibt es neue Inhalte für das Vault-Management-Spiel, unter anderem neue Quests, neue Waffen und neue Gegner. Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt.