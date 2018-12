Publisher und Entwickler Bethesda hat mehrere Spieler lebenslang aus Fallout 76 verbannt, weil diese zuvor andere Spieler mit homophoben Sprüchen belästigt haben. Knapp 10 Minuten lang verfolgten und attackierten die inzwischen Verbannten ihre Mitspieler in der virtuellen Welt des neuen Fallout-Ablegers und erklärten dabei unter andauerndem Gelächter, dass sie »gekommen sind, um alle Homosexuellen zu eliminieren.«

Sowohl einer der Täter mit dem Ingame-Nicknamen NathanTheHicc als auch eines der Opfer namens AJ veröffentlichten Videos des Vorfalls. Das Youtube-Video von Nathan mit dem Titel »Die Reinigung der Schwulen« (im Original »Cleansing of the Queers«) wurde inzwischen zwar wieder offline gestellt, die Aufzeichnungen von AJ finden sich allerdings noch auf Twitter und wurden bereits über 55.000 mal angeschaut.

Darin sind diverse homophobe Aussprüche wie »wir reinigen das Wasteland von den Schwulen« oder »wir dekontaminieren das AIDS« zu hören. Dass AJ sich die Belästigung von Nathan überhaupt anhören musste, liegt an dem im Spiel vorhandenen Voice-Chat. Der ermöglicht es nämlich jedem Fallout-Nutzer, mit Spielern in der direkten Ingame-Umgebung zu sprechen.

Called themselves the "gay eliminators" "cleansing the wasteland of the queers" "know what we did to your people back then, we killed them" THIS is the stuff said to us tonight when playing Fallout. @bethesda @BethesdaStudios @Fallout #Fallout #Fallout76 pic.twitter.com/zwPuz7AbsG