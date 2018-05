Ein Nutzer auf Reddit war sich sicher: Was Bethesda da mit »Please Stand By« ankündigt, wird Fallout 3 Remastered. So sicher, dass er darauf wettete, eine Flasche Tabasco zu trinken, wenn er falsch liegen würde.

Einen Enthüllungs-Trailer später wissen wir: Er lag falsch, das kommende Fallout 76 wird ein ganz neues Spiel. Der Youtuber hielt Wort und leerte eine Flasche der scharfen Soße. Mit netten Worten verabschiedet er sich am Ende des Videos von den Bethesda-Fans, deren schadenfrohen Blicken er sich gewiss ist.

Scharf und schärfer

Gesundheitliche Schäden sind indes eher unwahrscheinlich, denn die rote Tabasco-Soße ist bei weitem nicht so scharf, wie urbane Legenden behaupten. Der Scoville-Wert (eine Schärfe-Skala) liegt laut Hersteller bei 2.500 bis 5.000 Punkten. Zum Vergleich: Die schärfste bekannte Chili-Sorte, die Carolina Reaper, kommt gut und gerne auf 2 Millionen Scoville.

Der Scoville-Wert basiert auf dem Capsaicin-Gehalt - einer chemischen Verbindung, die für die Schärfe von Pflanzen verantwortlich ist - wobei pures Capsaicin 16 Millionen Scoville misst. Entsprechend ist Tabasco für Menschen, die gerne und viel Scharfes essen, keine besondere Herausforderung. Ungeübte sollten dennoch Vorsicht walten lassen und bei Interesse erstmal einen Tropfen probieren, bevor man wie der gute Mann im Video zum Exen ansetzt.

Wenn ihr mehr über das neue Fallout 76 erfahren wollt, orientiert euch gerne an unserer bisherigen Berichterstattung und schaut den offiziellen Trailer:

