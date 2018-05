Bethesda rührt kräftig die Werbetrommel für eine baldige Ankündigung. Und da sie dafür das berühmte Fallout-Testbild "Please Stand By" benutzen, ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich um The Elder Scrolls 6 handelt.

Das Teaser-Bild tauchte zeitgleich auf Twitter, Facebook und weiteren Kanälen auf. Kurze Zeit später ging ein Livestream von Bethesda online, der ebenfalls das Testbild und eine Wackelkopf-Figur des Vault Boy zeigte.

Angekündigt wurde zwar auch während der Live-Übertragung (noch) nichts, aber hin und wieder schauten Bethesda-Mitarbeiter vorbei, spielten mit Ballons, tranken Kaffee oder flüsterten dem Vault Boy ins Ohr.

Und der PR-Gag zeigt Wirkung: Zwischenzeitlich verfolgten mehr als 140.000 Zuschauer das mysteriöse Geschehen.

Sogar Bethesda-Präsident Pete Hines legte einen kurzen Auftritt hin, um Schnaps (oder etwas anderes) aus einem Flachmann zu trinken. Ein fleißiger Reddit-User hat die interessantesten Ereignisse aus dem Fallout-Livestream gesammelt.

Obsidian nicht an Bord

Spekulationen, dass es sich bei der Ankündigung um ein Fallout: New Vegas 2 oder ähnliches handelt, sind inzwischen vom Tisch: Obsidian Entertainment meldete sich inzwischen bei Twitter zu Wort.

Zwar wird Fallout nicht namentlich erwähnt, der Tweet und das Hashtag #ItsNotUs machen aber klar, dass die Macher von Fallout: New Vegas hier nicht ihre Finger im Spiel haben.

How do you let someone down easily?



Asking for a friend.#ItsNotUs — Obsidian #Deadfire (@Obsidian) May 29, 2018

Neues oder altes Fallout?

Handelt es sich also um Fallout 5? Möglich. Im Oktober 2018 jährt sich allerdings auch der Release von Fallout 3 zum zehnten Mal, entsprechend könnte es sich um eine Jubiläums-Edition oder Neuauflage des legendären Endzeit-Rollenspiels handeln.

Die könnte dann womöglich mit schick überarbeiteten Features daherkommen, oder einfach als komplette Remaster-Version mit der Engine von Fallout 4 erscheinen. Auch eine Umsetzung eines alten Fallout für Switch wäre möglich - schließlich schickt Bethesda derzeit mit Doom und Wolfenstein 2 mehrere große Marken auf die Nintendo-Konsole.

Genug der Mutmaßungen, in Kürze wissen wir bestimmt mehr, spätestens zur E3 2018. So lange könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben, welche Ankündigung ihr euch von Bethesda erhofft.

