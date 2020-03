Ein fieser Nebeneffekt der aktuellen Corona-Krise ist, dass viele übereifrige Bürger die Supermarktregale regelrecht leer kaufen - besonders Toilettenpapier ist aktuell stark gefragt, obwohl es keinerlei Anzeichen gibt, dass dieses bald knapp werden könnte.

Dies ist auch den Spielern von Fallout 76 nicht entgangen: Sie nutzen die aktuelle Situation, um sich über fehlgeleitete Hamsterkäufer lustig zu machen.

Mehr kuriose Fallout-76-Geschichten:

Wie in vielen Bethesda-Spielen gibt es auch in Fallout 76 haufenweise sammelbaren Schrott, der zum Herstellen von Gegenständen genutzt werden kann. Dazu gehört auch Toilettenpapier, welches bislang aber nicht als besonders selten oder wertvoll galt. Dennoch sammeln und horten einige Spieler nun das gute, alte Klopapier.

Doch es geht noch weiter: Während einige Spieler ihre Klorollen in Vitrinen präsentieren, probieren andere sich damit ein goldenes Näschen zu verdienen.

It's official @Fallout 76 people are hoarding toilet paper in their camps in the wake of #COVID19. (This is not my camp I stumbled acrossed it. pic.twitter.com/PqATtYPFQS