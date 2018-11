Zu Fallout 76 flattern die ersten Tests und Wertungen herein - und zwar von den Spielern selbst. Auf Metacritic sammeln sich einen Tag nach Release bereits etliche User-Reviews - und deren Ton ist überwältigend negativ. Allein die PC-Version zählte am Donnerstagmorgen gut 1.000 Bewertungen, über 670 davon negativ. Fallout 76 erzielt dabei einen Wertungschnitt von 3,2/10 Punkten, eine fiese Klatsche für Entwickler Bethesda Game Studios.

Eine 1-Punkte-Bewertung liest sich etwa so: »Das Spiel ist noch nicht mal die Zeit wert, die es zu installieren dauert.« Und ein anderer User schreibt in Bezug auf die Technik: »Diese Engine gibt es seit Morrowind und sie ist Müll. Wie lange dauert es noch, bis sie [Bethesda, Anm. d. Red.] diese furchtbare Engine austauschen?«

Häufig wird in den Fallout-76-Tests die leere Welt ohne menschliche NPCs kritisiert, außerdem regen sich viele Spieler über Bugs, die veraltete Grafik und Veränderungen am Fallout-Lore auf. Ein Spieler vergleicht das Online-Rollenspiel mit einem Early-Access-Spiel, ein anderer fasst seine Kritik folgendermaßen zusammen:

"Ruhe in Frieden, Fallout. Und Bethesda: Schämt euch!"

Der Reiz der Postapokalypse: Was das Fallout-Szenario so besonders macht

Während die GameStar-Tester Dimi und Maurice noch kein finales Urteil über Fallout 76 abgeben, häufen sich die negativen Kommentare und User-Wertungen auf Metacritic. Wie viele der User dort Fallout 76 tatsächlich gespielt haben, lässt sich natürlich nicht nachprüfen. Wohl aber gibt es auch immer wieder positive Stimmen, auch wenn die zurzeit klar in der Minderheit sind:

"Es ist genau das, was ich von einem Multiplayer-Fallout wollte."

Eine Rezension liest sich folgendermaßen: »Fallout 76 ist seltsam, außergewöhnlich, aber trotzdem fantastisch. Es ist die realistischste Spielewelt, die ich je gesehen habe und zwar weil es keine NPCs gibt. Alle Figuren im Spiel sind Menschen, die LEBENDIG sind. Ich bin selbst ein Spieldesigner und halte das für eine sehr mutige Innovation seitens Bethesda.«

Fallout 76 - Screenshots ansehen

Ein anderer User vermutet, dass die negativen Bewertungen vor allem von Leuten kommen, die enttäuscht sind, dass Fallout 76 »nicht New Vegas 2 ist«. Bei einer positiven Wertung (8 von 10 Punkten) überschlägt sich der Schreiber sogar mit Lob: »Das hier hätte Fallout 5 genannt werden sollen, weil es so gut ist und allen westlichen Rollenspielen eine Leitlinie vorgibt, der sie folgen sollten. Es betont Kooperation, Zusammensein und Teamwork in einer übergangslosen, atmosphärischen Welt, die einem Kandidaten für den Titel ›Spiel des Jahres‹ würdig ist.«

Was denkt ihr über Fallout 76 und das Review-Bombing auf Metacritic? Schreibt uns eure User-Wertung in den Kommentaren.