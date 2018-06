Fallout 76 - Wird ein Prequel zu Fallout 4 und 4-Mal so groß

Die Xbox-E3-Pressekonferenz liefert Neuigkeiten zu Fallout 76: Das neue Post-apokalyptische Abenteuer wird, wie wir schon zuvor spekuliert haben, ein Prequel zu Fallout 4 werden und in West-Virginia in den Vereitnigten Staaten von Amerika spielen (oder zumindest in dem, was davon übrig ist).

Außerdem soll die Spielwelt von Fallout 76 vier mal so groß sein wie die von Falloout 4. In einem neuen E3-Trailer bekamen wir außerdem neue Spielszenen zu sehen: Viele Häuser und Städte scheinen trotz der Apokalypse noch zu stehen.

Der Spieler soll einer der ersten sein, die aus dem Vault 76 in die Welt nach dem Nuklearkrieg treten.