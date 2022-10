Fallout: New Vegas bekommt ein Remake von Fans, hier sind die neuesten Bilder

Mit dem Bethesda-Kauf von Microsoft schien eine ferne Hoffnung wieder lebendig zu werden: Dass Obsidian nun endlich einen Nachfolger des Fan-Lieblings Fallout: New Vegas entwickeln könnte. Laut einem bekannten Insider sollen bei Microsoft sogar Gespräche zu diesem Thema stattgefunden haben:

Bisher wurden diese Gerüchte nicht bestätigt, doch Fans von New Vegas dürfen sich trotzdem freuen. Denn aktuell entsteht ein vollwertiges Remake des Fallout-Spiels, das nicht von Obsidian, sondern enthusiastischen Fans entwickelt wird. Nun zeigt das Projekt seinen Fortschritt. Einen Releasetermin gibt es - wie üblich bei solchen Projekten - noch nicht, ein wenig werden wir uns wohl noch gedulden müssen.

So sieht das Remake aus

In einem langen Twitter-Thread präsentieren die Entwickler zahlreiche neue Bilder und Informationen zum Remake, das in der Engine von Fallout 4 entsteht. So zeigen sie etwa mehrere Landschaftsaufnahmen, die Fans der Reihe zum Teil wahrscheinlich schnell wiedererkennen:

Die Karte des Remakes soll laut den Entwicklern nicht 1:1 dem Original entsprechen, da man sich bei einzelnen Orten auch kreative Freiheiten erlauben will. So ist das Remake inzwischen schon etwa 25 Prozent größer als das Original. Wenn ihr das Remake gerne in bewegten Bildern bewundern möchtet, könnt ihr euch auch schon den kompletten Anfang des Spiels angucken:

Waffen und Roboter

Landschaftsaufnahmen sind aber noch längst nicht das einzige, was die Entwickler von ihrem Projekt zeigen. Es gibt auch neue Bilder, die eine Waffe und einen Roboter im klassischen, retrofuturistischen Stil von Fallout zeigen:

Wenn ihr noch mehr der Waffen von Fallout 4 New Vegas in Aktion sehen wollt, schaut euch dieses Gameplay-Video an. Die sich auf einem Rad fortbewegenden Securitron-Roboter sind ein Markenzeichen von Fallout New Vegas. Manche von ihnen, wie etwa Victor oder Ja-Sager spielen eine wichtige Rolle bei der Hauptquest.

So kompliziert sind Quests

Zum Stichwort Quests gibt es ebenfalls Interessantes von den Entwicklern zu erfahren. Wie kompliziert deren Implementation bei dem für seine Entscheidungsfreiheit bekannten New Vegas ist, zeigt ein Blick auf die Dialogmöglichkeiten eines wichtigen NPCs, des eben erwähnten Ja-Sagers:

Zusätzlich verkompliziert wird das Erstellen von Quests noch durch Funktionen wie Skill-Checks in Dialogen, die in Fallout 4 nicht mehr vorkamen. Deshalb suchen die Entwickler in diesem Bereich auch nach den meisten freiwilligen Helfern. Interessierte können sich hier zur Mitarbeit bewerben.

Neues HUD und Mehr

Und es gibt noch mehr zu sehen! So wird für das Remake etwa das User-Interface modernisiert, aber dabei der originale Stil beibehalten. Außerdem gibt es Bilder von mehreren Häusern, die wir kaufen und als Wohnung benutzen können:

Wer den düsteren und manchmal morbiden Humor der Fallout-Spiele liebt kann außerdem noch einen Blick auf die animierten Perk-Symbole werfen. Hier sehen wir etwa die Fähigkeit Flinten-Chirurg , mit der ihr mehr Schaden mit Schrotflinten verursacht, sowie einen weiteren Perk:

Weitere große Fallout-Projekte

Das Remake von New Vegas ist längst nicht das einzige Fan-Projekt der Fallout-Community. So arbeitet etwa ein anderes Modder-Team an Fallout: Miami, das als inoffizieller DLC für Fallout 4 dienen soll und erst kürzlich ein neues Video veröffentlichte. Und dann wäre da noch das riesige Fallout: London, das ein ganz eigenes Spiel in der Engine von Fallout 4 werden soll:

Weitere Informationen zum großen Remake von New Vegas findet ihr übrigens auf dem Discord-Server des Projekts. Und wenn bei euch nun das Fallout-Fieber ausgebrochen ist, dann schaut euch doch an, warum New Vegas für uns eines der besten Storyspiele aller Zeiten ist. Oder ihr lest unseren großen Report zum größten Geheimnis von Fallout, das sich um einen mysteriösen Kult dreht:

Wie gefällt euch das Fan-Remake von Fallout: New Vegas? Seid ihr beeindruckt davon, was eine Gruppe von Moddern da in ihrer Freizeit erschafft? Würdet ihr selbst gerne mal wieder New Vegas spielen, aber euch schreckt die veraltete Technik ab? Oder wünscht ihr euch doch eher einen vollwertigen Nachfolger von Obsidians Fallout? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!