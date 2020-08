Fallout: New Vegas musste sich trotz Kultstatus unter Rollenspiel-Fans und Spielern der Bethesda-Marke etwas Kritik gefallen lassen. Neben dem beispielsweise ursprünglich maroden technischen Zustand waren unter anderem die zahlreichen »Klon-Stimmen« ein Problem: Weil viele Schauspieler mehrere Figuren gleichzeitig vertonten, wiederholten sich viele NPC-Stimmen und ähnelten sich immens - worunter natürlich die Immersion des Spiels litt.

Jetzt hat die Modding-Community einen Weg gefunden, sich die durchwachsene Original-Vertonung von Fallout: New Vegas zur Brust zu nehmen und finalisiert dafür das Voice-Over-Projekt »Brave New World«.

Neue Stimmen für New Vegas

Das macht die Mod

Brave New World ersetzt viele (englische) NPC-Dialoge mit neu aufgenommenen Sprachdateien. Insgesamt bekommen 145 Charaktere eine neue Stimme verliehen. An der Mod arbeiteten die Entwickler laut eigenen Angaben fast vier Jahre und hörten sich mehr als 30.000 Auditionen an. Ins Spiel schafften es dann ungefähr 7.000 neu vertonte Dialogzeilen.

Zusätzlich werden die Modelle der neu vertonten Figuren aufgehübscht. Wie das konkret aussieht, könnt ihr euch im folgenden Video angucken:

Link zum YouTube-Inhalt

So klappt die Installation

Ihr könnt die Mod kostenlos bei Nexusmods herunterladen. Die fertige Version 1.1 findet ihr ganz oben auf der verlinkten Seite. Beachtet, dass ihr einen neuen Spielstand starten müsst, damit die Änderungen wirksam werden.

Diese Fehler können auftreten

Brave New World ist nicht kompatibel mit einigen anderen Mods, zum Beispiel »New Vegas Redesigned 3«. Eine komplette Liste empfohlener und inkompatibler Mods findet ihr hier. Außerdem gibt es bekannte Bugs mit der Lippensynchronisation sowie der Gesichtsfarbe mancher NPC. Laut den Entwicklern wird aber bereits an einer Lösung gearbeitet.

Was gibt es sonst zu Fallout: New Vegas?

Fallout: New Vegas hat mittlerweile ganze zehn Jahre auf dem Buckel, erfreut sich unter RPG-Fans aber noch immer großer Beliebtheit. Für GameStar-Redakteur Vali ist es beispielsweise sein persönlich »bestes Rollenspiel aller Zeiten«.

155 6 Mehr zum Thema Valis Top 10 RPGs: New Vegas ist das beste Rollenspiel aller Zeiten!

Hätte Fallout: New Vegas etwas mehr Zeit gehabt, wären heute wahrscheinlich mehr Rollenspiel-Fans derselben Meinung wie Vali. Mehr dazu erfahrt ihr hier in unserem Plus-Video. Aktuell arbeiten übrigens Modder daran, New Vegas in der Engine von Fallout 4 nachzubasteln. Das letzte Update zu »Fallout 4: New Vegas« teilten die verantwortlichen Hobby-Entwickler im Mai 2020.

Und falls ihr euch für die Entwickler von Fallout: New Vegas interessiert: Aktuell könnt ihr den Survival-Titel Grounded von Obsidian Entertainment spielen, der sich auf Twitch und Steam zu einem regelrechten Publikumsliebling mauserte. Parallel dazu arbeitet Obsidian an Avowed, dass wiederum für RPG-Fans und Spielern von The Elder Scrolls 5: Skyrim spannend werden dürfte.

Und dann wäre da ja noch The Outer Worlds, welches sich für unseren Tester als die aktuell beste Alternative zu Fallout: New Vegas herausstellte und das diesen September seine erste Story-Erweiterung Peril on Gorgon erhält.