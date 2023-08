Fallout: Setzt die Amazon-Serie auf KI-Content? Neuer Teaser sorgt bei Fans für Stirnrunzeln

Die Fallout-Serie nutzt KI-generierte Inhalte? Ein Verdacht sorgt gerade für Ärger bei den Fans.

Die neue Fallout-Serie, die in Zusammenarbeit von Amazon und Bethesda entsteht, lernten Fans bisher vor allem durch geleakte Setbilder kennen. Nun zeigt Prime Video das erste offizielle Material seit langer Zeit, doch das sorgt gleich für Ärger. Trotzdem stecken hier spannende Informationen drin.

Was ist passiert?

Nachdem es lange Zeit still um die Fallout-Serie blieb, veröffentlichte Prime Video zuletzt ein neues Bild von dem Projekt. Das Artwork zeigt den berühmten Vault Boy neben einer Abbildung von Los Angeles, wie ein Schriftzug bestätigt. Außerdem wird der Releasezeitraum der Serie auf das Jahr 2024 eingegrenzt.

Auf den ersten Blick scheint es sich bloß um ein schickes Artwork im Stile der Fallout-Welt zu handeln.

Was ist also das Problem? Das offenbart sich, wenn man genauer hinguckt, wie es ein Reddit-Nutzer getan hat. Dann zeigen sich nämlich einige sehr seltsame Details. Eine Frau ganz unten links im Bild scheint drei Beine zu haben, das rote Auto rechts unten besitzt anscheint zwei Vorderseiten.

Solcherlei Fehler und Ungenauigkeiten, von denen es im Bild noch mehr zu entdecken gibt, sind typisch für KI-generierte Bilder. Denn welcher Künstler würde schon einen Menschen mit drei Beinen zeichnen? Bei den Fallout-Fans im Reddit-Thread sorgt diese Entdeckung für alles andere als Begeisterung. So schreibt etwa OverseerConey:

Sehr enttäuschend und ehrlich gesagt auch unseriös. Besonders für eine Serie, in der eines der wichtigen Themen der Schaden ist, der durch kapitalistische Automatisierung verursacht wird. Aber die Ironie mal beiseitelassend ... bezahlt Künstler für ihre Arbeit!

Nachdem die Fallout-Serie zunächst mit der Authentizität geleakter Sets und Kostüme zuvor noch viele Spielerinnen und Spieler beeindruckte, ist das fast schon unprofessionell wirkende Artwork für Viele irritierend.

Link zum Podcast-Inhalt

Verbindung zum ersten Fallout?

Trotz KI-Enttäuschung steckt im neuen Artwork eine spannende Info, nämlich dass die Serie unter anderem im postapokalyptischen Los Angeles spielt. Die Überreste dieser Stadt besuchten wir nämlich schon im ersten Fallout-Spiel von 1997. Hier hielt sich auch der Endgegner des Spiels namens Meister auf, der für die Verbreitung der Supermutanten verantwortlich war.

Außerdem stammen einige Gruppierungen der Spiele-Reihe aus Los Angeles, wie etwa die Regulators und die Gun Runners. Später wurden die Siedlungen in der ehemaligen Metropole teil der New California Republic, einer der Fraktionen aus Fallout: New Vegas. Ob die Serie nun Verknüpfungen zu einzelnen Spielen herstellt, oder ihre ganz eigene Geschichte erzählt, muss sich natürlich noch zeigen.

Was haltet ihr davon, dass beim neuen Bild zur Fallout-Serie anscheinend KI zum Einsatz kam? Findet ihr es nachvollziehbar, dass derartige Inhalte nicht von echten Künstlern erstellt werden, oder seid ihr prinzipiell dagegen? Und gefällt es euch, dass es uns in der Serie nach Los Angeles verschlägt, oder hattet ihr auf einen anderen Ort gehofft? Schreibt es gerne in die Kommentare!