»Entfesselte« NPCs in Fallout 4 sollen KI-Grenzen durchbrechen, die Bethesda einbaute

Vor allem die Kämpfe in Fallout 4 sollen sich dank einer neuartigen Mod ganz anders spielen.

Im Laufe der fast acht Jahre seit dem Release von Fallout 4 haben Spielerinnen und Spieler schon fast alle Aspekte des Rollenspiels durch Mods verändert. Ob es neue Gegenstände, Quests oder Orte waren, Gameplay- und Grafikverbesserung und vieles mehr. Mit Real AI sollen nun auch die Charaktere von Fallout 4 besser und freier auf ihre Umwelt und die Spielcharaktere reagieren.

Über etwas Ähnliches diskutieren Géraldine und Micha übrigens auch im neuesten Podcast zu Bethesdas nächstem großen Rollenspiel. Denn das soll frühere Fehler des Studios nicht wiederholen:

1:32:25 Starfield darf Skyrims Quest-Fehler nicht wiederholen

Was verändert Real AI?

Die neue, aktuell sehr beliebte Mod hat es sich zum Ziel gemacht, die in Fallout 4 anzutreffenden Charaktere und Gegner zu einem realistischeren Verhalten zu erziehen . Dazu wurden mehrere von den Entwicklern gesetzte Grenzen für NPCs entfernt oder angepasst, wie der Mod-Autor zusammenfasst:

Charaktere werden entfesselt : NPCs sollen nun freier und besser mit ihrer Umgebung interagieren können, was sich vor allem in Kämpfen bemerkbar macht. Gegner können euch nun besser flankieren, aus größeren Entfernungen angreifen, wenn sie über eine geeignete Waffe verfügen, und nutzen die Welt zu ihrem Vorteil.

NPCs sollen nun freier und besser mit ihrer Umgebung interagieren können, was sich vor allem in Kämpfen bemerkbar macht. Gegner können euch nun besser flankieren, aus größeren Entfernungen angreifen, wenn sie über eine geeignete Waffe verfügen, und nutzen die Welt zu ihrem Vorteil. Realistische Wahrnehmung: Damit die Kämpfe dadurch nicht zu schwer werden, hat der Autor die Wahrnehmung der Charaktere abgeschwächt. Diese ist nun von Dingen wie der Entfernung, Sichtlinien, der Helligkeit und mehr abhängig.

Damit die Kämpfe dadurch nicht zu schwer werden, hat der Autor die Wahrnehmung der Charaktere abgeschwächt. Diese ist nun von Dingen wie der Entfernung, Sichtlinien, der Helligkeit und mehr abhängig. Unvorhersehbarkeit: Da eure Gegner größere Handlungsfreiheit genießen, können sie sich unvorhersehbarer verhalten als zuvor. So können sie etwa versuchen, euch in einen Hinterhalt zu locken, sich verstecken und mehr.

Da eure Gegner größere Handlungsfreiheit genießen, können sie sich unvorhersehbarer verhalten als zuvor. So können sie etwa versuchen, euch in einen Hinterhalt zu locken, sich verstecken und mehr. Organischeres Schleichen: Ihr könnt euch nun während eines Kampfes verstecken, woraufhin die Gegner anfangen, euch zu suchen oder blind in eure Richtung zu feuern. Wenn ihr nicht direkt sichtbar seid, werden sie außerdem nicht sofort eure letzte Position aufsuchen.

Ihr könnt euch nun während eines Kampfes verstecken, woraufhin die Gegner anfangen, euch zu suchen oder blind in eure Richtung zu feuern. Wenn ihr nicht direkt sichtbar seid, werden sie außerdem nicht sofort eure letzte Position aufsuchen. Größere Bewegungsfreiheit: Mithilfe einer Erweiterung für die Mod sorgt ihr außerdem dafür, dass Charaktere sich durch die ganze Spielwelt bewegen können und auch höher gelegene Positionen wie Gebäuderuinen aufsuchen.

Herunterladen könnt ihr die Mod auf Nexusmods.com. Bei vielen Spielerinnen und Spielern stößt sie bereits jetzt auf Begeisterung, es wird von einem ganz neuen Spielgefühl berichtet.