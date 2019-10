Vor wenigen Tagen ist eine Sammlerbox mit allen Singleplayer-Fallouts (also alle außer Fallout 76) über Amazon geleakt. Jetzt folgte schon die Bestätigung: Die Legacy Collection zu Fallout kommt tatsächlich.

Bethesda hat die Existenz der Sammel-Edition über Twitter bestätigt. Allerdings erscheint sie nur in Deutschland und Großbritannien:

Fallout Legacy will release in UK and Germany only. — Bethesda UK (@Bethesda_UK) October 4, 2019

Spiele in der Fallout Legacy Collection

Damit sind nicht nur alle Singleplayer-Fallouts komplett enthalten, sondern auch ihre DLCs. Nur auf Fallout 76 muss man verzichten.

Preis und Release

Die Fallout Legacy Collection kostet bei Amazon rund 40 Euro und ist aktuell nur für PC verfügbar. Als Release-Datum ist der 25. Oktober 2019 angegeben. Vorbestellen ist bereits möglich.



Die Informationen zum Spiel stammen aktuell allerdings nur von der Amazon-Seite und nicht von Bethesda selbst. Womöglich ändert sich also noch etwas am Preis oder es kommt doch noch eine Konsolen-Version.

In diesem Fall müsste Bethesda allerdings die ersten Fallout-Ableger erst einmal für die Konsolen portieren. Ob die restlichen Teile grafische Verbesserungen im Stil eines Remasters bekommen, ist nicht bekannt. Es gab schon öfter Gerüchte um Remaster-Versionen für Fallout 3 oder New Vegas.



