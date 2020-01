Ob sich Dice aus diesem Loch wieder rauskämpfen kann? In der Community von Battlefield 5 herrscht seit einigen Monaten gehöriger Missmut. Wie groß dieser ist, zeigt sich auch jetzt kurz vor der offiziellen Ankündigung von Kapitel 6. Obwohl der Ankündigungs-Trailer für Into the Jungle erst heute um 15:00 Uhr gezeigt wird, laufen die Fans in der Kommentarsektion bereits Sturm.

Nahezu jedes einzelne der aktuell 1.600 Kommentare fordert die Entwickler dazu auf, endlich wieder die »Time To Kill« zu senken. Viele fordern außerdem ein besseres Anti-Cheat-System. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben sie dem Trailer schon vor seiner Ausstrahlung mit Hunderten Downvotes abgestraft.

Auch auf Twitter weist der Battlefield-Analytiker Westie auf die gewaltige Schieflage innerhalb der Community hin. Dice habe Battlefield 5 demnach »in eine Ecke manövriert«, aus der es »keinen Weg mehr raus gibt«. Selbst wenn Update 6.2 die Waffenbalance - wie angekündigt - wieder verbessern sollte:

At this point, DICE will never be able to shift this debacle from their backs with #BattlefieldV. Even if Update 6.2 delivers a good weapon balance model, they created a meme for themselves and it'll be used against them until Battlefield V is finished.



Big shame. https://t.co/iMTotcvSo2