Die Chancen auf ein Hogwarts Legacy 2 sind gerade signifikant gestiegen

Gute Nachrichten für Harry Potter-Fans: Hogwarts Legacy ist für Warner Bros. ein voller Erfolg. Das spiegelt sich nicht nur in Tests und User-Wertungen wider, sondern natürlich auch in Verkaufs- und Spielerzahlen. Und die stimmen den Publisher schon jetzt optimistisch für die Zukunft.

Hogwarts Legacy 2 so gut wie bestätigt

Warner Bros. teast große Pläne an: Warum Gegenüber Variety bestätigt der Publisher, dass Hogwarts Legacy definitiv als Langzeit-Franchise geplant ist. Das bedeutet, dass die Chancen für Fortsetzungen, Spin-Offs, DLCs und Co. schon jetzt ziemlich gut stehen.

Aber es sollten doch erst gar keine DLCs kommen? Natürlich verriet Chef-Entwickler Alan Tew Red erst kürzlich, dass man aktuell nicht an Erweiterungen oder Addons für Hogwarts Legacy arbeitet, derartige Pläne können sich aber jederzeit ändern - vor allem im Anbetracht der neuesten Aussage von Warner Bros.

Unser Test zu Hogwarts Legacy: Wie gut das Harry Potter-Rollenspiel in unseren Augen geworden ist und wo noch Luft nach oben bleibt, das erfahrt ihr natürlich in unserer ausführlichen GameStar-Review zu Hogwarts Legacy und auch dem folgenden Test-Video:

15:23 Hogwarts Legacy - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum

Magische Zahlen für Hogwarts Legacy

Dass früher oder später ein Hogwarts Legacy 2 kommt, dürfte ohnehin nicht überraschen. Trotz Kontroversen um Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling, dem Spiel selbst und angekündigter Boykott-Aktionen, ist das Rollenspiel ein Kassenschlager und Spielermagnet. So ist Hogwarts Legacy beispielsweise schon jetzt das erfolgreichste Harry Potter-Spiel überhaupt (via GamesIndustry), während es auf Steam Spieler-Rekorde brechen konnte.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Im Gespräch mit Variety hat Warner Bros. Games President David Haddad übrigens noch ein paar spannende Zahlen geteilt. Seit dem Release vom Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 wurden:

insgesamt mehr als 267 Millionen Stunden gespielt

393 Millionen magische Pflanzen gezüchtet

242 Zaubertränke gebraut

1.25 Milliarden böse Zauberer besiegt

Haddad zieht das Fazit: Wir sind mit dem ursprünglichen Launch [von Hogwarts Legacy] mehr als zufrieden und blicken dem Launch auf anderen Plattformen optimistisch entgegen. Hogwarts Legacy ist aktuell nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar, am 4. April 2023 folgen die Versionen für PS4 und Xbox One und am 25. Juli 2023 die für Nintendo Switch.

Was haltet ihr bisher von Hogwarts Legacy und dem Erfolg des Harry Potter-Rollenspiels? Würdet ihr euch zusätzliche DLCs und Erweiterung wünschen oder wartet ihr lieber auf einen vollwertigen Nachfolger? Was wünscht ihr euch für die Zukunft des Franchises? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!