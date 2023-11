Düsterer Fantasy-Städtebau wurde schon im Early Access hochgelobt, jetzt steht der Release fest

Against the Storm verlässt am 8. Dezember 2023 den Early Access und wird direkt Teil des Game Pass.

Können weit mehr als 14.000 begeisterte Spieler irren, wenn sie obendrein kaum Gegenwind bekommen? Against the Storm wird bereits seit Monaten von Zustimmung durch den Early Access auf Steam getragen. Weiterhin (wir berichteten) fallen etwa 95 Prozent von inzwischen fast 15.000 Rezensionen positiv aus.

Und am 8. Dezember 2023 ist es so weit: Against the Storm erscheint in der Version 1.0 und obendrein reiht es sich in das Angebot des Game Pass von Microsoft ein.

Release bringt neuen Spielmodus

1:48 Against the Storm: Early-Access-Hit zelebriert finalen Releasetermin und Game-Pass-Aufnahme

Mit der Version 1.0 hält ein neuer Spielmodus für erfahrene Vizekönige Einzug in die bedrohte Welt: Queen’s Hand Trial. Dieses lässt euch weniger Spielraum und setzt ein Zeitlimit. Obendrein werden Fortschritte bei Scheitern zurückgezogen und ihr fangt wahrhaftig wieder bei null an.

Allerdings winken bei Erfolg auch Belohnungen, die vor allem Veteranen von Against the Storm erfreuen dürften: eine spezielle Audienz und ein Titel.

Bereits am 23. November wird ein kleineres Update erscheinen, dieses bringt mit:

Einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche

Balance-Änderungen

Fehlerbehebungen

Der Patch wird an diesem Tag zwischen 14 und 17 Uhr auf die Server gespielt. Bestehende Siedlungen werden geschlossen, beendet sie also besser vorher.

1:07:44 Was bedeutet der größte Deal der Videospielgeschichte für uns Spieler?

Worum geht es in Against the Storm?

Für Details schaut gerne in den weiter unten verlinkten Test oder lest euch für eine verkürzte Darstellung diesen früher erschienen Artikel durch. An dieser Stelle folgt der Grobumriss von Against the Storm:

In Against the Storm baut ihr eine Siedlung auf und erwehrt euch dem titelgebenden Säure-Dauerregen. Um eure Untertanen zu wappnen, sammelt ihr genretypisch Ressourcen, baut Gebäude und legt Vorräte an, denn die nächste Ungemach, ja gar Unheil dräuende Sturmfront kommt bestimmt.

Die Lebensspanne der einzelnen Siedlungen ist indes meist recht kurz und scheitern gehört wie bei Rogue-likes üblich zum Spielkonzept. Anno-Dauerpartien, die ihr gefühlt euren Kindern vererben könnt, sind hier nicht das Ziel aller Mühen.