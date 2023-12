Kostenlos bei Steam & Epic: 5 Spiele gibt’s gerade gratis, darunter ein Shooter-Highlight

Gleich zwei große Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar.

Weihnachten ist zwar noch mehr als eine Woche hin, aber Geschenke gibt es trotzdem schon: Bei Steam und Epic könnt ihr euch derzeit fünf Spiele kostenlos holen, darunter ein Rollenspiel und ein Shooter-Highlight!

Wie immer gilt: Einige der Titel sind nur für kurze Zeit kostenlos spielbar, andere könnt ihr für immer behalten.

Die Highlights der Woche

Call of Duty Modern Warfare 3

1:33 Season 1 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone wird kolossal groß

Der Start für Call of Duty Modern Warfare 3 lief mehr als durchwachsen. Die Kampagne wurde von allen Seiten zerrissen und sogar während der Game Awards zur Zielscheibe von Witzen, die die Entwickler gar nicht lustig fanden.

Der Multiplayer-Modus kommt hingegen deutlich besser weg – und ist gerade komplett kostenlos spielbar. Ihr könnt nicht nur in beliebte Map-Klassiker wie Shipment, Highrise und Terminal zurückkehren, sondern auch Zombies im Koop-Modus über den Haufen schießen.

Kostenlos spielbar bis: 18. Dezember (Steam & Battle.net-App)

Pathfinder: Wrath of the Righteous

14:56 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Das Rollenspiel-Meisterwerk im Testvideo

Ihr habt Baldur's Gate 3 durchgespielt und habt Lust auf mehr? Dann solltet ihr euch das gefeierte Pathfinder: Wrath of the Righteous anschauen. Genau wie BG3 basiert das Spiel auf einem Tabletop-System, die zugrunde liegenden Pathfinder-Mechaniken sind aber noch ein Ticken komplexer als das D&D-System aus dem großen Konkurrenten - unter anderem warten hier über 150 Unterklassen auf euch.

Ein Wochenende reicht zwar nicht aus, um die dutzenden Stunden Inhalt durchzuspielen, aber wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich das Spiel derzeit für 10 Euro im Sale sichern.

Kostenlos spielbar bis: 18. Dezember (Steam)

In unserem Test erfahrt ihr, warum sich die Zeit für Rollenspiel-Fans wirklich lohnen könnte:

Weitere Gratisangebote bei Steam, Epic und GOG

Legend of Keepers: In diesem Mix aus Roguelite und Dungeon Manager spickt ihr euer Verlies mit Monstern und Fallen, um angreifende Heldengruppen in rundenbasierten Kämpfen zu zerlegen. Kostenlos sichern & behalten bis : 16. Dezember (GOG)



Destiny 2 Legacy Collection: Der Shooter ist seit Jahren eines der am meisten gespielten Spiele auf PC und Konsolen. Wenn bisher noch nicht reingeschaut habt, bekommt ihr jetzt die Chance, euch die drei Addons Die Hexenkönigin, Jenseits des Lichts und Festung der Schatten kostenlos zu sichern. Kostenlos sichern & behalten bis : 20. Dezember (Epic Games Store)



10:49 Destiny 2: Shadowkeep - Test-Video zum Bezahl-Addon - Test-Video zum Bezahl-Addon

TheHunter: Call of the Wild: Auch in dieser Jagdsimulation wird geballert, allerdings deutlich weniger als in CoD und Destiny. Stattdessen begebt ihr euch auf die Pirsch und stellt in der Wildnis Rehen, Hirschen und anderen Tieren nach, um sie mit einem perfekten Blattschuss zu erlegen. Kostenlos spielbar bis: 18. Dezember (Steam)



Welches dieser kostenlosen Spiele-Angebote werdet Ihr euch sichern? Plant Ihr, in die actionreiche Welt von Call of Duty Modern Warfare 3 einzutauchen oder bevorzugt Ihr die strategische Tiefe von Pathfinder: Wrath of the Righteous? Vielleicht zieht es euch auch zu den anderen spannenden Titeln? Lasst uns in den Kommentaren wissen!