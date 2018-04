Far Cry 5 - Bricht Rekorde, fast 600.000 Mal allein bei Steam verkauft

Ubisoft hat aktuell ein Händchen für erfolgreiche Spiele. Rainbow Six: Siege bleibt einer der größten Multiplayer-Shooter, Assassin's Creed: Origins hält sich auch Monate nach Release in den Charts, Ghost Recon: Wildlands erzielte 2017 einige Verkaufsrekorde - und ein Jahr später knackt auch Far Cry 5 ziemlich üppige Zahlenregionen.

So berichtet Gamesindustry, dass das Spiel in Großbritannien der sich am schnellsten verkaufende Teil der Far-Cry-Serie sei. In den Ladenregalen hat sich 2018 noch kein Titel so gut verkauft, wobei die Konkurrenz hier natürlich noch recht spärlich ausfällt. Außerdem schlägt es Bioshock Infinite als erfolgreichstes Spiel, das jemals in Kalenderwoche 13 veröffentlicht wurde.

Verkaufshit auf Steam

Laut Steamspy besitzen das Spiel digital knapp 589.000 Leute. Der Höchststand an gleichzeitig aktiven Spielern liegt laut Steam Charts bei 92.000. Damit übertrifft Far Cry 5 den Peak von Far Cry 3 (23.000) um das Vierfache. Und hier fehlt logischerweise noch der Absatz von Uplay, der seit Erscheinen von Teil 3 deutlich gewachsen sein dürfte.

Bei den Steam-Verkaufscharts konnte Far Cry 5 sogar PUBG kurzzeitig vom Thron schubsen, in den UK-Ladenverkäufen rangiert das Spiel ebenfalls auf dem ersten Platz. In puncto Reviews äußern sich 75 Prozent der Steam-Kritiker positiv - aus einem Pool von 10.000 abgegebenen Kommentaren. Dieser Score ist nicht weltbewegend, aber immerhin »größtenteils positiv«.

Hier noch die aktuellen UK-Verkaufscharts, bei denen die PS4-Fassung 60 Prozent des Umsatzes ausmacht: