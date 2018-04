Far Cry 5 - Bug hüllt das Spiel in ewige Dunkelheit

Eigentlich ist ein Tag-Nacht-Wechsel etwas schönes und sorgt für ordentlich Stimmung in Open Worlds. Blöd nur, wenn es ewig dunkel bleibt und man bei wichtigen Missionen die eigene Hand vor Augen nicht mehr sieht. So scheint es aktuell manchen Spielern in Far Cry 5 zu gehen, die von einem fiesen Bug betroffen sind.

So berichten mehrere Spieler im offiziellen Forum von dem Problem. Die Ursache ist unklar, viele Spieler sprechen allerdings von den Clutch-Nixon-Missionen in diesem Zusammenhang. Sie könnten unter bestimmten Bedingungen ein möglicher Auslöser sein. Außerdem scheinen die meisten Betroffenen die Story durchgespielt zu haben, bevor sie die Nixon-Aufträge angegangen sind.

Es gibt Fixes, aber keine garantierte Lösung

Ein Spieler hat Ubisoft bereits über den Support benachrichtigt, einen offiziellen Fix für den Bug, der auf PC, PS4 und Xbox One auftritt, gibt es aber noch nicht. Ein weiterer Spieler berichtet allerdings, dass er das Problem auf der PS4 mithilfe des Koop-Modus beseitigen konnte. Ihm sei ein Freund beigetreten, der nicht vom Bug betroffen war. Die beiden spielten anschließend mehrere Clutch-Nixon-Missionen, weil diese als letzte auf der Map übrig waren. Nach der vierten Mission kehrte das Spiel dann zum Tag und seinem normalen Hell-Dunkel-Rhythmus zurück.

Das Problem ist besonders ärgerlich, da viele Spieler berichten, dass die Nacht Missionen aufgrund der schlechten Sichtbedingungen teilweise unspielbar macht. Auch Außenposten seien so extrem frustrierend.

Erst kürzlich erschien das Title-Update 4 für Far Cry 5 auf dem PC, sorgte für bessere Performance und behob auch einige Bugs. Der Fehler mit der ewigen Nacht wurde aber nicht explizit erwähnt und scheint jetzt auch noch nicht aus der Welt zu sein. Womöglich ist Ubisoft selbst noch nicht hinter die Ursache gekommen, schließlich tritt der Bug längst nicht bei jedem Spieler auf und die genauen Bedingungen sind unklar.

