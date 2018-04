Ubisoft hat das Title-Update 4 für Far Cry 5 auf dem PC veröffentlicht, das die Performance verbessert und Bugs behebt. Der Patch für PS4 und Xbox One folgt am Montag, den 9. April.

Der Patch soll Spielabstürze und Probleme mit Savegames beseitigen, was eine große Erleichterung für betroffene Spieler darstellen dürfte. Außerdem wird ein Problem mit der KI behoben und ihr könnt Silberbarren erwerben, falls ein Bug euch vorher den Kauf verwehrte. Sonst ist nur von Bug-Fixes die Rede, ohne dass näher auf die konkreten Fälle eingegangen wird.

Böser Hurk!

Ferner wurde die Verbindung verbessert, wenn man mit einem Koop-Partner in Hope County unterwegs ist. Außerdem wurden Fehler wie Abbrüche und ein Sprach-Chat-Problem, das Spieler dauerhaft auf stumm schaltete, im Koop-Modus behoben.

Übrigens hat Ubisoft auch Hurk mit diesem Patch in seine Schranken verwiesen: Der KI-Kumpane neigte dazu, den Spieler in die Luft zu jagen, wenn er sich in einem Helikopter befand. Passt tatsächlich irgendwie zur unsteten Natur des Chaoten.

Sonst wurden für den Arcade-Modus der Map-Download verbessert, das PvP-Matchmaking optimiert und zahlreiche Fehler behoben, darunter ein Bug, der für Texturen in extrem niedriger Auflösung sorgte. Zudem sollte der Arcade-Editor nun nicht mehr abstürzen. Nur auf dem PC wurde zusätzlich noch ein Problem behoben, das für fehlerhafte Spawn-Punkte sorgte, wenn das Spiel während des Ladens minimiert war.

Patch Notes

Stability & Performance

Fixed low occurrence crashes and walkthrough breaks

Additional quality bug fixes

Fixed low occurrence save corruption

Companion, Enemy & Animal KI

Fixed low repro AI issues

Design & Mission Progression

Fixed issues preventing silver bar purchase

Fixed minor bugs

Gameplay & UI

Fixed minor bugs

COOP & Online

Improved COOP connectivity

Fixed low occurrence COOP specific walkthrough breaks

Fixed voice communication issue where players could be permanently muted

Hurk was blowing up the client player when in a helicopter, fixed that.

Far Cry Arcade

Improved map download efficiency

Fixed various Arcade gameplay issues

Fixed issue where map textures would be extremely low

Improved PVP matchmaking

Fixed lobby loadout selection and map selection issues

Map Editor

Fixed issue with Arcade Editor crashes

PC Patch Only