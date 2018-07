Noch hat der nächste DLC für Far Cry 5 keinen genauen Release-Termin, soll aber irgendwann im Juli erscheinen. Die Achievements sind jetzt aber schon Mal via Trueachievements.com aufgetaucht. In Lost on Mars statten wir dem körnigen, roten Riesen einen Besuch ab und werden dabei von Krabbelmonstern angegriffen.

Laut dem Achievement »Bug Squasher« kann der Spieler dabei einen sogenannten »Power Glove« nutzen, um der Arachnoiden-Übermacht Herr zu werden. Auch können wohl Krabben in irgendeiner Form als Waffe eingesetzt werden, wenn man den Erfolg »Slimy Death« so interpretieren möchte.

Insgesamt wird es aber zwölf Wummen geben, die man im Verlauf von Lost on Mars kaufen kann. Neben den Standardgegnern wollen auch Spinnen-Königinnen beseitigt werden, die der Spieler aber wahrscheinlich als Teil einer optionalen Sammelaufgabe jagt.

Die vollständige Achievement-Liste sieht folgendermaßen aus:

Welcome to Mars: Reboot the Terminal on top of the Control Center Antenna. 20 Points

Bug Squasher: Perform 10 takedowns on Arachnids using the Power Glove. 20 Points

Mars Second Amendment: Buy 12 weapons. 40 Points

Slimy Death: Hit 10 Arachnids with Crabmones. 20 Points

Nick's Story: Complete the game (Host Only). 50 Points

The Queen is Dead: Kill all the Queens (Host Only). 50 Points

Martian Journal: Collect all of Larry's notes (Host Only). 100 Points

Im Juni erschien bereits der erste DLC namens »Düstere Stunden« im Vietnamsetting. Komplementiert wird das DLC-Trio durch »Dead Living Zombies«. Wenig überraschend dreht sich in der letzten Erweiterung alles um eine Zombieapokalypse. Alle DLCs sind im Season Pass mitinbegriffen.