Far Cry 5 konnte mit seinem ersten DLC »Hours of Darkness« noch keinen Volltreffer landen, die Hoffnung ruht jetzt auf dem zweiten Addon »Lost on Mars«. Den Releasetermin von Lost on Mars gab Ubisoft mit einem Teaser-Trailer bekannt, den ihr euch oben anschauen könnt. Bereits nächsten Dienstag, dem 17. Juli 2018, ist es so weit.

Dann entführt euch der zweite DLC für Far Cry 5 auf den Roten Planeten. In der Rolle von Pilot Nick Rye wehren wir auf dem Mars mithilfe des durchgeknallten Hurk Drubman Jr. eine drohende Alien-Invasion ab und greifen dabei auf Gimmicks wie einen Jetpack zurück. Sonst bleibt der Shooter aber seinem Schießen treu und gibt uns in Lost on Mars fortschrittliche Waffentechnik in die Hand, um den Außerirdischen den Tag zu vermiesen.

Der DLC Lost on Mars enthält Laserwaffen, mit außerirdischen Krabbelkäfern und Flugwesen neue Gegnertypen und natürlich eine Mars-Spielwelt, in der die DLC-Episode stattfindet. Die Erweiterung ist im Season Pass von Far Cry 5 enthalten, der mit 30 Euro beispielsweise auf Steam zu Buche schlägt. Dafür erhaltet ihr auch Zugriff auf die erste DLC-Episode Hours of Darkness sowie die dritte und letzte Episode »Dead Living Zombies«. Die einzelnen Addons werden auch separat erhältlich sein, wobei die erste Episode 12 Euro kostet.

