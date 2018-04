Vor wenigen Tagen berichteten wir über den durchschlagenden Erfolg von Far Cry 5 bei Steam und in Großbritannien, nun bricht der Shooter auch weltweite Rekorde. Das Spiel ist der am schnellsten verkaufte Ableger der Reihe und hat in der ersten Woche mehr als doppelt so viele Exemplare wie Far Cry 4 verkauft.

Es handelt sich mit einem bisherigen Umsatz von 310 Millionen US-Dollar zudem um den zweiterfolgreichsten Launch eines Ubisoft-Titels. Auf dem ersten Platz steht The Division. Die Hälfte der Verkäufe stammt aus digitalen Vertriebsplattformen.

Auch im Videobereich verzeichnet Ubisoft für die erste Woche Rekorde. Auf Twitch streamten Spieler rund 55.000 Stunden und auf Youtube kamen etwa 117 Millionen Aufrufe zusammen. In einem Blogeintrag hat Ubisoft zudem eine Infografik mit Statistiken über das Spielerverhalten und die Entwicklung des Spiels veröffentlicht.

So wurden beispielsweise 8.651 Spieler von Stinktieren überrascht und über 35 Millionen Stangen Dynamit geworfen. Für Far Cry 5 hat Ubisoft zudem 98 Marken und 22 Telefonnummern erfunden und 96 Synchronsprecher angeheuert.