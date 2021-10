Far Cry 6 überrascht einen Entwickler mit rührendem Andenken im Spiel

Eine Nachricht, die gleichzeitig schön und traurig ist: In Far Cry 6 haben die Entwickler ein liebevolles Andenken an eine verstorbene Katze hinterlassen. Der Kater namens Totoro gehörte zu Game Director Ted Timmins, der die Geschichte bei Twitter teilte.

Für immer Teil von Far Cry 6

Timmins erzählt in seinem Tweet, dass sein tierischer Kumpel Totoro während der Entwicklung des Ubisoft-Shooters leider unerwartet verstorben ist. Das Team hat den hübschen Kater mitsamt seinem Bruder Yoshi als Graffiti auf den Wänden von Yara verewigt. So sieht das Kunstwerk aus:

Für Timmins war das laut eigener Aussage eine wunderschöne Geste, für die er immer dankbar sein wird. In den Kommentaren meldete sich unter anderem Miloš Domuz von CD Projekt zu Wort, der während der Entwicklung von Cyberpunk 2077 traurigerweise ebenfalls seinen Kater verloren hat.

In Far Cry spielen Tiere schon lange wichtige Rollen, meistens als tapfere Begleiter und Mitstreiter der Protagonisten. Auch der sechste Teil macht da keine Ausnahme: Da wäre Chorizo, der kleine Dackel mit Rädern. Oder Guapo, der Goldzahn-Alligator. Oder Kampfhahn Chicarròn, der sogar seinen eigenen Trailer bekommen hat:

Mit einem umstrittenen Minispiel, in dem es um Hahnenkämpfe geht, hat sich Ubisoft allerdings Ärger mit der Tierrechtsorganisation PETA eingehandelt.

