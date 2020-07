Far Cry 6 ist geleakt! Und die bisherigen Hinweise stimmen!

Ubisofts kommender Ankündigungsstream Ubisoft Forward ist der löchrigste Schweizer Käse diesseits der Alpen. Nach den Gameplay-Leaks von Assassin's Creed Valhalla ist nun auch Far Cry 6 derart offen geleakt, dass wir schon ein ziemlich gutes Bild von Szenario und Bösewicht bekommen.

Und die bisherigen Gerüchte stimmen: Giancarlo Esposito aus Breaking Bad und The Mandalorian wird der neue, große Schurke von Far Cry 6. Diesmal sickern die Infos im japanischen PSN Store durch (mittlerweile wurde der Eintrag gelöscht).

Was wir jetzt über Far Cry 6 wissen

Der Schauplatz : Far Cry 6 spielt im fiktiven süd- oder mittelamerikanischen Staat Yara. Der erinnert stark an Kuba, auch die Flagge auf dem geleakten Bild sieht ähnlich aus.

: Far Cry 6 spielt im fiktiven süd- oder mittelamerikanischen Staat Yara. Der erinnert stark an Kuba, auch die Flagge auf dem geleakten Bild sieht ähnlich aus. Der Schurke : Giancarlo Esposito verkörpert den Diktator Anton Castillo, der gemeinsam mit seinem Sohn Diego (mit Castillo im Bild) dem eigenen Land um jeden Preis zu früherer Größe verhelfen will.

: Giancarlo Esposito verkörpert den Diktator Anton Castillo, der gemeinsam mit seinem Sohn Diego (mit Castillo im Bild) dem eigenen Land um jeden Preis zu früherer Größe verhelfen will. Die Mission : Als Guerilla-Kämpfer namens Dani Rojas müsst ihr Castillo und sein tyrannisches Regime stürzen, um eure Heimat Yara zu befreien.

: Als Guerilla-Kämpfer namens Dani Rojas müsst ihr Castillo und sein tyrannisches Regime stürzen, um eure Heimat Yara zu befreien. Die Spielwelt : Wie immer gibt's eine Open World, diesmal mit Fokus auf tropische Dschungel, weite Strände und die Hauptstadt Esperanza. Es wird also diesmal auch größere urbane Umgebungen geben.

: Wie immer gibt's eine Open World, diesmal mit Fokus auf tropische Dschungel, weite Strände und die Hauptstadt Esperanza. Es wird also diesmal auch größere urbane Umgebungen geben. Gameplay-Details: Es ist die Rede von improvisierten Waffen, Fahrzeugen und Amigos. Diese NPCs scheinen Begleiter zu sein und ersetzen die Guns/Fangs for Hire der Vorgänger.

Es ist die Rede von improvisierten Waffen, Fahrzeugen und Amigos. Diese NPCs scheinen Begleiter zu sein und ersetzen die Guns/Fangs for Hire der Vorgänger. Release-Termin: Erscheinen soll Far Cry 6 der chinesischen Store-Seite zufolge am 18. Februar 2021, wie aus einer Übersetzung von Fans hervorgeht.

Wer die PS4-Version besitzt, bekommt übrigens ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Damit ist Far Cry 6 als einer der Next-Gen-Titel von Ubisoft bestätigt. Die Open World von Far Cry 6 soll größer ausfallen als in allen anderen Serienteilen.

Mehr zu Far Cry 6 noch diese Woche?

Mitte Juni waren erste Informationen zu Far Cry 6 geleakt, die sich nun zu weiten Teilen als wahr herausstellen. Neben der Rolle von Esposito war dabei die Rede von einem tropischen Setting, das in Sachen Location und Atmosphäre nah bei Far Cry 3 liegen sollte.

Außerdem sollten Jetpacks und Pferde als Fortbewegungsmittel dienen - ob das ebenfalls stimmt, geht aus den aktuellen Infos aber nicht hervor. Auch der Koop-Modus soll angeblich wieder zurückkehren, was allerdings keine große Überraschung wäre.

Wir halten euch über alle neuen Infos auf dem Laufenden. Der Leak macht einen offiziellen Reveal von Far Cry 6 bei Ubisoft Forward diesen Sonntag sehr wahrscheinlich.