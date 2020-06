Far Cry 6: Wird angeblich bald angekündigt, mit Vaas als Bösewicht?

Gerüchten zufolge steht die Ankündigung von Far Cry 6 unmittelbar bevor. Demnach soll sich die Shooter-Reihe mit dem nächsten Teil von den USA verabschieden und könnte zu seinen exotischeren Wurzeln zurückkehren.

Wann soll Far Cry 6 angekündigt werden? Die Enthüllung von Far Cry 6 soll am 12. Juli 2020 erfolgen. Für diesen Termin ist bereits das Ubisoft-Event UbiForward angesetzt, das den perfekten Rahmen für eine Vorstellung des neuen Shooters bieten würde.

Dass die Ankündigung oder sogar das gesamte UbiForward-Event verschoben werden könnte, ist aber aufgrund der aktuellen politischen Lage nicht auszuschließen.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more ? Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020

Was wissen wir über das Setting? Far Cry 6 soll sich von dem nordamerikanischen Setting in Far Cry 5 und Far Cry New Dawn verabschieden. Für Veteranen der Reihe wäre das keine große Überraschung, nachdem sich jeder Hauptteil der Reihe an einem völlig neuen Ort stattfand: Von Afrika über tropische Inseln bis zu himalayischen Gebirgen.

Die Quelle spricht konkret davon, dass Far Cry 6 für Spieler besonders interessant werden dürfte, die mit dem USA-Setting des Vorgängers nicht glücklich wurden. Demnach wäre ein exotischeres Setting nicht unwahrscheinlich.

Es lässt sich darüber spekulieren, ob der Schauplatz eventuell mit der versprochenen Rückkehr von Michael Mando als Vaas zusammenhängen könnte. Möglicherweise lässt Ubisoft ja Far Cry 3 als einen der beliebtesten und am besten bewerteten Teile der Reihe neu aufleben - inklusive originalem Bösewicht und Pazifik-Insel.

Bevor sich Fans zu früh freuen, sollten sie aber definitiv erst offizielle Informationen abwarten. Bis auf das Versprechen des Schauspielers aus Produktion wie Better Call Saul oder Spider-Man: Homecoming gibt es zumindest momentan diesbezüglich keine weiteren Hinweise.

71 2 Mehr zum Thema Far Cry: Comeback von Vaas angeteast, was steckt dahinter?

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle? Verantwortlich für das Gerücht ist der dänische Ableger der internationalen Website GamesReactor. Sie berichten davon, dass es sich bei Far Cry 6 um Ubisofts fünftes und letztes AAA-Spiel handeln würde, welches im folgenden Geschäftsjahr veröffentlicht werden soll. Bei den vier anderen Titeln handelt es sich um:

Der Bericht von GamesReactor deckt sich übrigens mit einer Aussage von Jason Schreier. Der bekannte Branchen-Insider behauptete bereits im Februar 2020, dass es sich bei Ubisofts fehlenden Puzzlestück im Release-Plan um ein neues Far Cry handeln würde. Diese Aussage wurde zusätzlich von dem Videospielanalysten Benji Sales gedeckt.

67 2 Mehr zum Thema Far Cry: Hinweise auf nächsten Teil verdichten sich

Mehr dürften wir spätestens zum 12. Juni 2020 erfahren.