Far Cry 6: So stellt ihr die Sprache auf Deutsch um

Wer Erfahrung mit Uplay beziehungsweise Ubisoft Connect hat, wird die Antwort wahrscheinlich wissen, aber viele, viele Spielerinnen und Spieler fragen sich gerade ratlos: Wie ändere ich denn bitte die Sprache von Far Cry 6 auf Deutsch? Denn das Wechseln der Sprache ist in Ubisofts Launcher alles andere als intuitiv. Aber keine Sorge, wir helfen euch.

So stellt ihr Far Cry 6 auf deutsch um

Wundert euch nicht, wenn ihr im eigentlichen Menü von Far Cry 6 auf ausgegraute Menüs stoßt - der Sprachwechsel ist ein bisschen kompliziert, denn ihr müsst das Spiel erstmal schließen und den Ubisoft-Launcher aufrufen. Klickt dort in der Datenbank auf Far Cry 6, bis ihr diesen Bildschirm hier seht:

Dort könnt ihr oben die Sprache ändern. In eurem Fall dann sehr wahrscheinlich auf Deutsch. Oder Englisch. Keine Sorge: Die Untertitel könnt ihr unabhängig von der gewählten Audiosprache später im Spiel anpassen.

Also: Klick auf Deutsch und abwarten, ob eventuell neue Sprachpakete installiert werden müssen. Im Anschluss geht es zurück ins Spiel.

Im Spiel die Sprache auf Deutsch ändern

In Far Cry 6 hüpft ihr dann ins Optionsmenü und wechselt zum Reiter Benutzeroberfläche & Sprache. Hier müsste jetzt die Möglichkeit freigeschaltet worden sein, von englischer Sprachausgabe auf deutsche zu ändern. Falls nicht: Überprüft nochmal, ob der Download abgeschlossen wurde.

Die Untertitel anpassen

Habt ihr das erledigt, ist die grobe Arbeit geschafft. Auf Wunsch könnt ihr auch noch die Untertitel anpassen. Dazu wechselt ihr ins Menü - und jetzt kommt die Überraschung - Untertitel und klickt euch dort durch die Möglichkeiten. Far Cry 6 bietet übrigens auch die Möglichkeit der Menü-Narration als Feature der Barrierefreiheit. Sehr schön.

Weitere Tipps zu Far Cry 6

Für unseren Test zu Far Cry 6 haben wir das gesamte Spiel bereits durchgespielt und 12 wertvolle Tipps für euch zusammengefasst, die wir gerne vor dem ersten Spielstart gewusst hätten. Falls ihr übrigens technische Probleme habt oder wissen wollt, wie ihr das Spiel einwandfrei bei euch zum Laufen bringt: Schaut mal in unserem Technik-Check zu Far Cry 6 vorbei. Die beste Grafik kommt einen nämlich durchaus teuer zu stehen.