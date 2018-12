Far Cry New Dawn - Far-Cry-Spinoff in Postapokalypse angekündigt

Vor kurzem hat Ubiosoft einen Teaser veröffentlicht, der ein neues Far Cry in einem postapokalyptischen Setting angedeutet hat. Nach den Game Awards haben wir Gewissheit: Der neue Serienteil trägt den Namen Far Cry New Dawn und spielt in derselben Welt wie Far Cry 5. Bei New Dawn scheint es sich nicht um einen Hauptableger zu handeln, sondern um ein Spin-off in der Art von Far Cry Primal.

Spoiler-Warnung!



Far Cry New Dawn knüpft an das Ende von Far Cry 5 an. Dort kommt es zum Finale der Story zu einer nuklearen Katastrophe. 17 Jahre nach dem Weltuntergang führen wir im postapokalyptischen Hope County einen Kampf gegen die bösen Highwaymen.

Im Trailer seht ihr die Spielwelt, die trotz Apokalypse ziemlich bunt geraten ist: überall wachsen grüne Pflanzen mit pinken Blüten. Aus Far Cry Primal wird das Basis-System übernommen - hier kann man sich per Crafting-System Waffen und sogar Vehikel herstellen und verbessern.

Bei den Bösewichten handelt es um die Zwillingsschwestern Mickey und Lou, die die Highwaymen anführen - eine Art postapokalyptische Motorradgang von Plünderern und Mördern.

Der Koop-Modus aus Far Cry 5 für zwei Teilnehmer kehrt ebenso wieder zurück, wie die Begleiter - diesmal aber in stark abgewandelter (und abgedrehter) Form. Als "Fangs for Hire" kann der Spieler zum Beispiel auf ein Wildschwein zurückgreifen.

Bei den Expeditionen handelt es sich um eine neue Form von Missionen, in denen der Spieler die Open World verlässt und quasi außerhalb der Spielwelt unterwegs ist - zum Beispiel in Sümpfen, Wüstencanyons und an der Küste.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.