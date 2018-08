Das Battle Royale in der gefährlichen Todeszone von Tschernobyl vom ukrainischen Spieleentwickler Vostok Games, Fear the Wolves, ist ab sofort in Steams Early-Access-Programm verfügbar. Der Preis beläuft sich auf 20 Euro.

Fear the Wolves soll den Early Access im Laufe des Jahres 2019 als Full Release verlassen. Bis dahin wollen die Entwickler Inhalte nachliefern sowie das bestehende Spielerlebnis polieren.

So funktioniert Fear the Wolves

Vostok bringt mit Fear the Wolves einige neue Ideen in das beliebte Battle-Royale-Genre. So schließt sich mit fortlaufender Rundenzeit keine kreisförmige Zone, sondern es werden Quadranten der 25 Quadratkilometer großen Spielwelt durch Strahlung immer gefährlicher. Auch stromern Wölfe durch die Spielwelt, die es neben den anderen Anwärtern auf den Titel des Last Man Standing auf euch abgesehen haben. Zudem sorgen radioaktive Anomalien, bekannt aus dem legendären Shooter Stalker: Shadow of Chernobyl, für eine zusätzliche Gefahr.

Am Ende wartet der rettende Helikopter in einer von rotem Rauch umrandeten Zone auf die letzten Überlebenden, die sich dann um den einzigen Sitzplatz streiten dürfen. Weitere Unterschiede zu den Genre-Größen PUBG und Fortnite: In Fear the Wolves spielt ihr ausschließlich in der Ego-Perspektive. Und jede Partie durchläuft einen kompletten Tag, beginnt also am Morgen und endet abends, mit entsprechenden Lichtänderungen. Zudem sorgt ein auf Abstimmung der ausgeschiedenen Spieler basiertes Wettersystem für atmosphärischen Variantenreichtum.

Wer sich bei Fear the Wolves an den erwähnten Shooter Stalker erinnert fühlt, liegt goldrichtig. Bei Vostok Games sitzen ehemalige Entwickler des Stalker-Studios GSC Game World, die sich das atmosphärische Setting zum Vorbild genommen haben. Vostok zeichnet auch für den Survival-Shooter Survarium verantwortlich.

Disclaimer:

Fear the Wolves wird von Focus in Zusammenarbeit mit Webedia veröffentlicht, dem Mutterkonzern von GameStar und GamePro. Wir werden neutral über Fear the Wolves berichten, es jedoch nicht testen.

