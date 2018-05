Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 33 bei immerhin 15 von 23 Spielern richtig.

Das Highlight des TOTW 34 wird laut Futhead Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal London mit einem »in Form«-Rating von 91. Der Ex-Dortmunder hat am Sonntag in Arsene Wengers letztem Heimspiel als Arsenal-Coach zwei Tore erzielt und damit einen großen Beitrag zum 5:0-Sieg gegen den FC Burnley geleistet.

Aus der Bundesliga fänden sich laut den Predictions drei Spieler im neuen Team der Woche: Mario Gomez vom VfB Stuttgart, James Rodriguez von den Bayern und Thilo Kehrer von Schalke.

Das könnte das TOTW 34 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Thomas Strakosha (Lazio Rom) - 83

LV: Adriano (Besiktas Istanbul) - 82

RV: Hector Bellerin (Arsenal London) - 84

RV: Coke (UD Levante) - 83

LM: Ibai Gomez (Deportivo Alaves) - 84

LM: Douglas Costa (Juventus Turin) - 87

ZOM: Dimitri Payet (Olympique Marseille) - 87

ZOM: James Rodriguez (FC Bayern München) - 89

LF: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal London) - 91

ST: Betrand Traoré (Olympique Lyon) - 85

ST: Mario Gomez (VfB Stuttgart) - 86

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Stanislav Kritsyuk (FC Krasnodar) - 83

IV: Thilo Kehrer (FC Schalke 04) - 80

ZDM: Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Lüttich) - 81

LM: Mohamed Elyounoussi (FC Basel) - 84

ZOM: Jeremy Menez (Club America) - 81

LF: Ignacio Piatti (Montreal Impact) - 83

ST: Kike Garcia (SD Eibar) - 81

Predictions-Reservespieler:

LV: Vincent Le Goff (FC Lorient) - 80

LM: Trezeguet (Kasimpasa Istanbul) - 80

LM: Fedor Chalov (ZSKA Moskau) - 80

RF: Pa Dibba (Hammarby IF) - 76

LM: Mathias Pereira (Clermont Foot) - 74

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

