FIFA 18 - TOTW 36 Predictions: Wer kommt ins Team der Woche 36?

Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 35 bei immerhin 18 von 23 Spielern richtig.

Das emotionale Highlight des TOTW 36 wird laut Futhead Fernando Torres mit einem »in Form«-Rating von 84. Der Spanier beendete 17 Jahre nach seinem Debüt 2001 am vergangenen Wochenende seine Karriere bei Atletico Madrid und verabschiedete sich als Kapitän mit zwei Treffern von den Rojiblancos.

Nachdem sich der VfL Wolfsburg in der Relegation gegen Holstein Kiel durchsetzen konnte und auch nächstes Jahr erstklassig spielen darf, belohnen die Experten von Futhead die Wölfe ebenfalls mit einem Prediction-Spieler. Divock Origi hat demnach die Chance auf eine »in Form«-Karte mit einem Rating von 84.

Das könnte das TOTW 36 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Andres Fernandez (FC Villareal) - 81

RV: Joao Pereira (Trabzonspor) - 81

IV: Daniele Rugani (Juventus Turin) - 83

RV: Leo Dubois (FC Nantes) - 84

ZDM: Matias Vecino (Inter Mailand) - 82

ZOM: Anderson Talisca (Besiktas Istanbul) - 87

RM: Rony Lopes (AS Monaco) - 84

LF: Hakan Calhanoglu (AC Mailand) - 83

ST: Fernando Torres (Atletico Madrid) - 84

ST: David Villa (New York City FC) - 84

ST:Divock Origi (VfL Wolfsburg) - 84

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Jonathan Orozco (Santos Laguna) - 81

IV: David Lopez (Espanyol Barcelona) - 82

ZOM: Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale) - 83

ZOM: Romain Hamouma (AS Saint-Etienne) - 81

ST: Cristhian Stuani (FC Girona) - 82

ST: Maximiliano Gomez (Celta Vigo) - 81

ST: Emmanuel Adebayor (Istanbul Basaksehir FK) - 84

Predictions-Reservespieler:

Torwart: Pierluigi Frattali (Parma Calcio) - 75

RM: Adam Fraczcak (Pogon Stettin) - 79

ST: Matheus Cunha (FC Sion) - 61

ST: Mata (Real Valladolid) - 80

ST: Cyle Larin (Besiktas Istanbul) - 80

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

