Am 19.März 2009 wurde Ultimate Team erstmals als DLC für FIFA 09 veröffentlicht. Und auch wenn der Sammelkartenmodus seither neben vielen Fans auch viele Gegner angesammelt hat, lebt er dennoch auch heute noch! Dieses Jahr feiert EA Sports das inzwischen 10-jährige Jubiläum des Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 und veranstaltet dazu einen Geburtstags-Event.

Zehn Tage lang wird es im FUT-Birthday-Event jede Menge neue Spieler-Karten, Squad Building Challenges, Sonderangebote und Geschenke geben. Wann genau der FUT Birthday startet und welche Aktionen euch in FIFA Ultimate Team erwarten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der FUT Birthday startet bereits am heutigen Freitag und läuft anschließend anderthalb Wochen. Hier die genauen Termine:

Neben einigen Herausforderungen, bei denen ihr erst etwas tun müsst, um eine Belohnung zu erhalten, gibt es zum Ultimate-Team-Jubiläum auch etwas geschenkt. Je nachdem, an wie vielen Tagen ihr euch seit dem Release von FIFA 19 in FUT eingeloggt habt, erhaltet ihr unterschiedliche Prämien. Hier die Geschenke im Überblick:

Wie bei so vielen FIFA-Events wird es auch diesmal wieder ein besonderes Team mit besonderen Karten geben. Im FUT Birthday Squad bekommen insgesamt 30 Spieler eine neue Position und gesteigerte Ratings spendiert. Erhalten könnt ihr die Spezialkarten auf zwei unterschiedlichen Wege:

Achtung Mikrotransaktionen:

An dieser Stelle müssen wir euch wieder einmal davor warnen, die FUT-Spieler nur in Kartensets zu suchen. Der Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 bietet nämlich viele Mikrotransaktionen und unfaire Pay2Win-Mechaniken. Sucht eure Lieblingsspieler deshalb lieber direkt auf dem FUT-Transfermarkt und kauft sie dort für die Ingame-Währung FIFA-Coins, statt Echtgeld für die zufällig befüllten Sets auszugeben. Wie absurd das Pay2Win von FUT 19 ist, zeigte vor Kurzem erst das Team of the Year: Selbst im teuersten Kartenpaket lag die Wahrscheinlichkeit, einen der starken TOTY-Spieler zu finden, bei unter einem Prozent.